幸福華姐冠軍與9歲大女母女檔拍廣告　餅印女兒遺傳演藝細胞獲讚

現年41歲的鍾嘉欣 (Linda) 於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，2022年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。鍾嘉欣婚後以家庭為重，生活以子女為重心，偶爾才會抽時間返港接Job，大部分時間都是用來陪伴家人。不過鍾嘉欣並沒有放棄她的演藝事業，月前她就忙於在內地舉行個人演唱會，最近她還與9歲的大女Kelly母女檔上陣拍攝廣告。

鍾嘉欣先後誕下3名子女。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣先後誕下3名子女。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與老公結婚多年仍非常恩愛。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣對於今次與女兒一起拍廣告表示：「絕對係珍貴又美好嘅回憶」，她的粉絲專頁也有分享這個廣告片刻。片中可見Kelly長得越大越似她媽咪鍾嘉欣，相當之靚女，就連演技都遺傳了媽咪，Kelly某些神情也跟她媽咪似到十足，超級有鍾嘉欣的影子，不少網民都留言讚Kelly表現得很自然，有做演員的天份。

鍾嘉欣也有分享該廣告片段。(ig圖片)

鍾嘉欣透露其實Kelly 18個月大的時已經拍過廣告，今次她問女兒可有興趣拍廣告，Kelly便答道「why not？」。鍾嘉欣又指Kelly知道要拍廣告之後便好緊張，經常拿劇本對白做拼音，令她想起自己19歲入行時的模樣。鍾嘉欣坦言如果有合適的製作或角色，不介意女兒參與幕前演出。

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣與大女Kelly一起拍廣告。(ig圖片)

鍾嘉欣大女Kelly勁似媽咪。(ig圖片)

鍾嘉欣大女Kelly勁似媽咪。(ig圖片)

鍾嘉欣大女Kelly勁似媽咪。(ig圖片)