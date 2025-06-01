梁釗峰胃部劇痛入院　傳戀情「見光死」靠一招𠱁掂索女友

38歲的C AllStar成員梁釗峰前日（30日）在IG透露日前入院，並上載多張在醫院內的照片，見他痛到蹲在地上，坐輪椅被推入房見醫生，還要躺病床上，狀甚辛苦。他留言表示：「瀨大嘢緊張Max胃痛到投降。」不過現時已出院，發文向Fans報平安。

梁釗峰早前被逼公開戀情。（IG@callstarcf）

日前胃劇痛入院。（IG@callstarcf）

日前胃劇痛入院。（IG@callstarcf）

曾與張栢芝傳緋聞的梁釗峰對感情事一向好低調，但早前突然被拍拖4年的化妝師女友Karen在IG公開戀情，一口氣上載36張親密照，當中包括接吻相及幾張床上拍的照片。有傳梁釗峰因疑似另結新歡玩失蹤，導致女友單方面曝光戀情強逼梁釗峰認愛，梁釗峰向傳媒表示：「嚇親大家，唔好意思。」但強調未有結婚打算。

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

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有報導指二人戀情「見光死」，原因是梁釗峰今次入院，女朋友都不在身邊，又疑似轉了化妝師。而Karen最近更連環在IG放負，留言：「everything is nothing.（一切都是虛無）」、「好掛住嗰個快樂又自信美麗嘅我，但我信⋯呢個『我』仲喺度架！等我搵返佢。」一名好友留言：「The Best is yet to come...（最好的尚未來到）」，她也給Like回應。

Karen喺生日月不停放負。（IG@_hoching05x2）

Karen喺生日月不停放負。（IG@_hoching05x2）

不過，分手疑團似乎在Karen生日當天已經解開，Karen繼續高調在IG曬甜蜜拍拖片段，釗峰送上迷你士多啤梨蛋糕，當Karen苦惱應該吃cream還是生果先，釗峰發揮小智慧：「我覺得你cream嗰度先，再攞生果」，令Karen魚與熊掌兩者兼得，女友都笑：「好啲啦！」二人還一起去踩單車、嘆下午茶，並分享甜蜜合照，吳若希也留言：「好sweet」。

終於見到釗峰陪女友慶生，愈戀愈高調。（IG@_hoching05x2）

二人世界。（IG@_hoching05x2）

朋友為佢慶祝。（IG@_hoching05x2）

釗鋒嘅化妝師女朋友都好靚女。（IG@_hoching05x2）

C AllStar決定重組，近年各成員作單飛發展。（資料圖片）