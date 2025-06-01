TVB力捧清純小花突晒低胸相發感性文疑陷情傷　本人親自回應

現年27歲的郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍，不但擁笑容甜美、性格討好，且觀眾緣甚佳，故一卸任便獲無綫力捧極速上位，入行短短幾年，已參與約20套劇集拍攝。她在劇集《下流上車族》中飾演「車芊芊」一角成功入屋，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》擊敗劉穎鏇等對手奪得「飛躍進步女藝員」；早前在《奪命提示》中，郭柏妍又展示斯文以外一面，劇中大展身手，加上經常以吸睛度爆燈的短褲短裙造型示人，再次引起熱話。

郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍。（資料圖片/陳順禎攝）

郭柏妍在劇集《下流上車族》中飾演「車芊芊」一角成功入屋。（IG@rositakpyy）

郭柏妍深受無綫器重，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步女演員」。（IG@rositakpyy）

郭柏妍在《奪命提示》中經常以短褲短裙造型示人，吸睛度爆燈。（IG@tvbcomhk）

事業順遂之際，郭柏妍的感情狀態也受外界關注，這位甜美女神，入行至今多次強調專注事業，不介意仍維持「AO」狀態，惟在端午節這天，她卻突然在社交平台發文寫道：「太容易得到 往往不懂珍惜 上一課 受教」。短短文字引發網民聯想，憂心女神疑陷情傷，是否被男生騙。

在端午節這天，郭柏妍突然在社交平台有感而發。（IG@rositakpyy）

網民擔心女神陷情傷。（IG@rositakpyy）

短短文字引發網民聯想。（IG@rositakpyy）

貼文引起網民熱議，有人鼓勵她：「向前看」，亦有人猜測：「好明顯講另一半」、「啱啱過咗520，自己ff下啦」。 面對揣測，郭柏妍接受《香港01》訪問時，解釋貼文與感情無關，解釋：「最近戲劇上自己做得唔好 有感而發」。

郭柏妍外貌甜美。（IG@rositakpyy）

小性感。（IG@rositakpyy）

大騷長腿。（IG@rositakpyy）

郭柏妍在過往訪問中，多次強調自己不心急戀愛，希望趁還年輕先闖事業，也非常虛心接受觀眾意見。早前有一位以郭柏妍照片為頭像的網民列出「香港最靚女排名」，該網民選的三甲，依次是郭柏妍、劉穎鏇、區明妙，這些主觀排行榜當然容易引起罵戰，有人更質疑發文者是否刻意擺郭柏妍上枱，累她「中靶」。但郭柏妍仍謙虛回覆：「受之有愧🙏🏻😭」、「我都懷疑🤔 好驚俾人打😳😳」不過之後有人貼出一張郭柏妍的戴眼鏡素顏照，並謂：「我隔籬班都有¼嘅女仔靚過佢」郭柏妍也和議：「係🤣🤣🤣」

郭柏妍出道以來形象清純，觀眾緣不錯。（IG@rositakpyy）

近日有一位網民列出「香港最靚女排名」，該網民選的第一位，便是郭柏妍。（IG@rositakpyy）

之後關於郭柏妍的討論也愈來愈多，有人說：「不是引戰但郭柏妍真係靚咩🙏🏿」郭柏妍表示：「各花入各眼我就唔係好覺」眼見她竟然有回覆，網民就再留言跟她對話，評論其站姿粗魯：「你好靚呀，不過如果著短裙或短褲記住合埋對腳企，咁樣會再靚d 」郭柏妍一樣照單全收，留言：「知道 sorry for so 麻甩 」

一個「香港最靚女排名」貼文，引起網民熱議及反駁，而郭柏妍知道有人覺得她全港最靚，坦言「好驚俾人打」（Threads）

有人就貼出郭柏妍素顏照，指自己班上1/4女同學都靚過她，郭柏妍都表示同意。（Threads）

由於她實在太友善和高EQ，很多人不相信是本人回覆，郭柏妍感到十分無奈，更反問：「真係我！我究竟點樣可以證明我係我 」而有人指留在TVB浪費了她，郭柏妍卻謂：「飲水思源🫶🏻 是大家認識我的地方🙌🏻」

之後愈陸愈多人談論她，有人說她站姿粗魯、唔靚等等，她亦一一友善回覆，難怪有人不相信這是她本人，郭柏妍無奈表示：「真係我」。（Threads）

之後有一位曾與郭柏妍合作過的特約發長文，指自己在《無間一戰》有出鏡，與她一齊做CID，但其實他根本不知道郭柏妍是誰，他透露自己後來要為一事致歉：「因為有幾個shot同框，膽粗粗問佢係咪TVB，再問佢係唔係藝訓班。當時佢勁humble 咁話我知佢係港姐嗰邊。我第一下反應係勁尷…唔係因為佢串…而係尷自己真係連人都唔識就亂X問，覺得自己好冇禮貌…當時應該要估到，因為個女仔係真！心！靚！」她又讚郭柏妍在《奪命提示》的表現比之前大躍進，希望對方原諒自己的無知、無禮。

郭柏妍就回覆這位特約：「受寵若驚😳😳 多謝 😭😭😭 突然間無間一戰嘅回憶返晒嚟😆😆唔會冇禮貌 放心放心 因為我都冇諗過大家會知道我 🫢」不過最搞笑的，是有人批評她「啲戲屎X到傻」郭柏妍竟說：「多謝你有睇 辛苦哂😭🙏🏻」高EQ回應令人佩服。