沈震軒親解舔廁所板原因　仲直認藝人揸Uber唔係秘密

藝人沈震軒今日（1日）出席大角咀一商場舉辦的「最幸運的平凡人」Music Live活動，他在台上唱了一小時的歌給現場觀眾欣賞，然後他的新歌《最幸運的平凡人》MV亦在現場播放。沈震軒活動後接受傳媒訪問時被問到舔廁所板之事時，他即表示這條片是「社會實驗」。

藝人沈震軒今日（1日）出席大角咀一商場舉辦的「最幸運的平凡人」Music Live活動。(胡凱欣攝)

沈震軒指舔廁所板是一個社會實驗，他想知道到底有多少人明白片段在說什麼：「究竟有幾多人睇得明條片裏面想講緊乜，尤其是係我最尾有一句，或者究竟有幾多人睇到條片嘅最尾，可能大家就係睇咗新聞報道嘅嗰幅相，跟住就Comment。」他指很多人都只是看了一點點，就沒有認真看內容，所以他自己在片尾都有說：「條片唔爆，我驚，條片爆咗，我仲驚。」至於驚的點就是如果片段火了，他下次還要做什麼，現在他們藝人會「追流量」，為了流量會「搏眼球」，但成功了一次，下次又要再想用什麼來「搏眼球」。

沈震軒指舔廁所板是一個社會實驗，他想知道到底有多少人明白片段在說什麼。(胡凱欣攝)

沈震軒表示這一條片是用戲劇角度去拍，即指以前拍電影時的畫面更誇張，因為連「食曱甴」都有，所以就不怕會因此而影響形象：「啲曱甴爬上我身都試過啦，咁我覺得嗰個仲激，呢塊廁板仲要係新。」

沈震軒表示這一條片是用戲劇角度去拍，即指以前拍電影時的畫面更誇張，因為連「食曱甴」都有。(胡凱欣攝)

沈震軒今次新歌的MV請到不少藝人好友來撐場，他講到打電話邀請朋友來幫忙時，都有提到自己有揸Uber，而被問到Uber最近執法方面都很嚴厲，會否停一停時，他笑指：「揸車其實我每日都有揸車嘅。」談到是否以此為兼職時，他指有很多藝人朋友也是，因為不是一個怎樣的秘密：「好多artist朋友都有困難，個困難係可能會見到呢個工作量啊甚至乎大家而家見到嘅好多嘢，就算有工作，嗰個作品都未必會觸及到好多人。」

沈震軒指有很多藝人朋友也有揸Uber，因為不是一個怎樣的秘密。(胡凱欣攝)

至於沈震軒自己的工作量，他即表示感恩，因為當時他去做Uber司機的新聞一出工作量立即有回升：「確實就因為一個小小嘅新聞，我最近嘅工作量係多返嘅。」但他表示需要繼續努力，因為他除了幕前工作外，連幕後的工作也要做。

沈震軒因為當時去做Uber司機的新聞一出工作量立即有回升。(胡凱欣攝)

沈震軒被問到是否因為工作量少及生意差，所以才需要出來揸Uber時，他指：「其實之前係因為個工作shift咗去第二樣嘢度，其實好多人，可能而家呢度周圍嘅人，而家冇人做緊一份工。」沈震軒所指的就是「斜槓族」（Slashie），因為現今很多人都不止一個工作身份，與以前很不同，更指現在連廚師都要在社交平台開一個帳號來宣傳自己。

沈震軒被問到是否因為工作量少及生意差，所以才需要出來揸Uber。(胡凱欣攝)

沈震軒對於現在是影視業的「寒冬」，直指對大家都有影響：「我覺得對所有人都有影響，既然係咁，我又好正面嘅，咪唯有努力做好佢囉，即係我自己都開拓緊好多唔同嘅事業，大家見到我而家又做緊幕後啦，我又做緊教練啦，嚟緊我亦都會希望可以喺唔同嘅範疇裏面可以去做多啲嘢。」