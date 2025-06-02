刑偵12｜董敬文考足兩次藝訓班　面試被樂小姐「賜金句」精警回應

《刑偵12》播至第11集，而今個星期就會揭曉張振朗（飾刑凱）的第三個人格。上星期劇情為另一高潮位，劇情講到傅嘉莉（飾楊芷菲）和許俊豪（飾杜子俊）被董敬文（飾陳旭輝）挾持，與警方搏火，林保怡（飾丁洛風）趕到時，卻「目擊」兩名下屬被張松枝（飾林昱水）槍殺。



《刑偵12》劇集宣傳活動。（資料圖片）

董敬文考兩次先入到藝訓班

經常聽說，入行拍戲做演員是為了追夢。對於劇中那位挾持傅嘉莉的「神經病」，董敬文來說，入行做演員也是為了夢想。沒有出色外形，又怎樣入行呢？原來他是靠考入TVB藝員訓練班而入行，而且更是考了兩次才被選中。在第二次面試時，更獲TVB高層樂小姐「賜金句」！

董敬文考足兩次藝訓班。（《刑偵12》截圖）

考藝訓班失敗

日前（01/6）董敬文出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，他就敘述了兩次「見工」考入藝訓班的有趣過程。他說：「第一次就係2011年，喺美國啱啱畢業返香港，做演員係我夢想嚟，所以返到嚟見到廣告，心諗：『仲唔係我？』點知真係唔係我，我真係考唔到，哈哈。」

董敬文呢一場戲真係做得好。（《刑偵12》截圖）

要考入藝訓班，首先喺門口排完一輪，再入廠等4個鐘，先有得面試。（資料圖片）

排隊4個鐘 面試講一句急口令就byebye

他回憶道，雖然不知道該年有多少人考藝訓班，但很清楚記得當日情況：「肯定有幾千，因為我排嗰條隊排咗4個鐘！後尾排排吓，見到條隊郁啦，終於入到去，原來要坐喺度等4個鐘，仲要唔係逐個見，而係三個三個見，好似畀句急口令你，一個月㗎咋，講完之後個考官望一望你：『OK，你走得㗎啦。』就係咁，等咗4個鍾，喺間房講咗唔知一分鐘都冇就byebye咗啦。」急口令是什麼？他說：「好似係『你要一個橙色的橙，定係一個似橙嘅橙。』」

董敬文表示，做演員是他的夢想，趁後生又有能力，想追尋演員夢。（《刑偵12》截圖）

唔想成世對住部電腦

「見工」失敗後，他就回歸本業任職公司公關，但工作了一年多後，他坦言雖然收入穩定，但感到鬱鬱不得志。他說：「我曾經諗過係咪成世都係咁，我啲同事上司老細，我望住佢哋，我見佢哋埋頭苦幹咁樣望住個電腦，係咁講電話見客，我覺得呢種唔係我想要嘅生活。我幻想，如果我咁叻做到佢哋個位，將來我就係做呢啲嘢。啲人問我做演員辛唔辛苦，我話：『辛苦呀，但係冇做公關咁辛苦。』可能嗰種辛苦，包含咗你想做嘅嘢。」

董敬文特別提到，除了自身努力外，更多的原因是因為公司監製在多套劇集中給予演出機會。畢業就算他再努力，如果得不到監製的賞識，就不會有幕前的他。（《破毒強人》劇照）

董敬文特別提到，除了自身努力外，更多的原因是因為公司監製在多套劇集中給予演出機會。畢業就算他再努力，如果得不到監製的賞識，就不會有幕前的他。（《逆天奇案》截圖）

隔一年又去面試

第一次「見工」失敗後，相隔了一年多後董敬文又再重新嘗試，所幸這一次面試的人數雖多，但較上一次少。一如上次，他排隊入TVB等面試，卻發現這一次藝訓班竟是由鄭丹瑞丹（旦哥）和TVB高層樂易玲樂小姐親自面試。

董敬文考第二次藝訓班，終於被選中。（《刑偵12》截圖）

旦哥、樂小姐面試

他續說：「第二次就係2013年第27期藝員訓練班。嗰次唔知點解排隊少人咗，但係都多嘅。現場考官就唔同咗，之前好似係三個藝員部同事，呢次就有旦哥同樂小姐，仲有監製，同時有6個人面試，亦同時有6個人去面試，都係一字排開。我嗰時係震緊，自己故作淡定，但係都唔得。之後冇幾耐就收到電話，入咗第二輪面試。」為什麼揀你？他回答：「冇㗎，後尾旦哥都係講返，只係睇眼緣，哈哈哈，老實講可以睇到啲咩。」

第27期藝員訓練班同期學生有，丘梓謙、馮奕森、焦浩軒、張彥博、吳展驊、謝可逸、阮浩棕、張詩欣等人。

董敬文考第二次藝訓班，第二次面試時，樂小姐竟然講咗句：「你個頭真係好大。」（林迅景 攝）

樂小姐「賜金句」考臨場反應

「之後到第二次面試就犀利啦，有埋張達明達明Sir！旦哥同樂小姐。就有一分鐘自我介紹，喺呢一分鐘就要impress佢，之前講一句嘢而家就有一分鐘，多咗好多係咪？其實我都係簡單自我介紹。完咗之後，樂小姐就講咗一句說話：『你個頭真係好大。』我心諗死啦，佢嫌我頭大？但係嗰一刻，我靈機一觸又講咗句：『我個人比較鍾意將好睇嘅嘢放大。』佢哋冇人有反應，呢句就係我面試時最後一句講嘅嘢。」