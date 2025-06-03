JW王灝兒撇甩12億男友一年火速暗撻新歡？　足球兼音樂界有米猛人

34歲TVB中菲混血歌手JW王灝兒，去年5月與拍拖6年的前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）分手，一度被網民斥撇甩破產男友「只能共富貴」。JW回復單身生活一樣富貴，她早前飛英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽，不但坐董事會包廂（Director's Box），並獲邀到主席廂房（Chairman's Suite）食飯，又與英格蘭國家隊領隊杜曹共膳合照，認真威水。近日《香港01》收到讀者爆料，原來JW早已暗撻富貴新男友，新歡背景猛料，為足球界新貴兼演唱會界猛人！

JW早前飛英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽坐董事會包廂（Director's Box），並獲邀到主席廂房（Chairman's Suite）食飯。（抖音）

JW與英格蘭國家隊領隊杜曹共膳合照（抖音）

有讀者向《香港01》報料，稱目擊JW於上月18日在本地甲組足球聯賽決賽與一名男子態度親暱，JW全程含情脈脈望向男方，並與男方家人有所交流，疑似已見埋家長！據指JW新歡為本地足球隊公民班主兼球員王至尊（Jim Wong），亦為至尊足球隊主席，與熱愛足球的JW一拍即合！當日有報道拍到JW球賽當日坐在觀眾席，穿上公民所屬隊伍波衫親自現身支持，JW笑容滿面春風得意，一臉冧爆。

JW曾與有「12億男友」之稱的前卓悅太子爺Tarzan愛得高調。（IG@tarzan_ip）

JW曾帶埋前男友Tarzan參加家人聚會，見埋家長。（IG圖片）

王至尊背景猛料，報道指，他獲球員尊稱「王老闆」，當日公民贏波後王至尊即場大派50萬獎金，相當豪氣！王至尊接受媒體訪問透露從事演唱會生意，其正職為娛樂機構Live Nation老闆，主要從事西洋演唱會、音樂節，卻又自稱是打工仔。翻查王至尊社交媒體，他報稱所屬機構為「Live Nation Electronic Asia」及「Dancing Dragon Management」。

王至尊社交媒體報稱所屬機構為「Live Nation Electronic Asia」及「Dancing Dragon Management」。Live Nation為英國樂隊Coldplay今年4月啟德演唱會的主辦方，以及西洋天后Lady Gaga新加坡演唱會主辦機構。

英國樂隊Coldplay今年4月於啟德開騷轟動全城，Live Nation HK為主辦方。（啟德體育園提供圖片)

JW除了在Instagram追蹤王至尊外，今年5月她曬出飛往西班牙城市Girona睇波片段，坐觀眾席首排無敵握手位；剛好王至尊4月24日曾於Facebook分享西班牙睇波照，兩人坐的觀眾席角度極為相似。此外，至尊足球會上月21日於銅鑼灣時代廣場舉辦的曼聯球衣珍藏展，身為主席的王至尊當然落場招呼宣傳球員；JW也到場睇展覽，成功與球員打卡，更取得簽名波衫，她也於Instagram限時動態出片為展覽宣傳。

另外，近日有內地網民於中山偶遇JW，站在JW背後玩電話的同行男友人，與王至尊個樣似足9成！該男子手持的全黑手機殼，與早前JW搭飛機枱上的手機殼幾乎一模一樣。JW上月飛往新加坡睇Lady Gaga演唱會，以「Premium Guest（尊貴客人）」身份入場，認真幸福喇！

今年5月JW於Instagram上載飛西班牙睇波的影片，她做VIP兼坐第一排握手位，相當興奮。（IG圖片）

JW坐第一排握手位。（IG圖片）

王至尊4月分享到西班牙睇波的帖文。（IG圖片）

《香港01》致電JW證實消息，被問到是否有新戀情，JW稱現時忙碌：「我而家唔得閑呀，我一陣間覆你好冇呀？」又着記者發訊息溝通。惟之後記者發訊息詢問JW，暫時未收到回覆。

JW前往銅鑼灣睇曼聯球衣珍藏展。（IG圖片）

搞手王至尊當然親自落場招呼。（IG圖片）

招呼曼聯前守龍雲達沙。（IG圖片）

叫雲達沙簽名。（IG圖片）

叫雲達沙簽名。（IG圖片）

JW成功收藏簽名波衫。（IG圖片）

王至尊在Facebook宣傳曼聯球衣珍藏展。（Facebook圖片）

JW也在個人Instagram幫忙宣傳展覽。（IG圖片）

王至尊上月18日帶領公民在本地甲組足球聯賽贏波，據報道指他在賽後即場向球員大派50萬元獎金，派錢期間有公民球員大叫「我愛金錢足球」，及高呼「王至尊」的名字。（Facebook圖片）

王至尊獲球員尊稱「王老闆」。（Facebook圖片）

日前有內地網民於中山野生捕獲JW，背後月行男友人與王至尊似足9成。（小紅書）

好似樣喎！（小紅書）

JW於Instagram上載搭飛機睇戲爆喊片段，由同行人拍下影片。（IG圖片）

與JW中山同行男友人同樣持有全黑手機殼。（IG圖片）

JW上月飛新加坡以「Premium guest（尊貴客人）」身份入場睇Lady Gaga。（IG圖片）

王至尊不時於Facebook分享Live Nation演唱會及活動。（Facebook圖片）

王至尊其Instagram首項自我介紹便標註了「livenationasia」。（IG圖片）

JW在Instagram追蹤了王班尊。（IG圖片）

JW王灝兒曾與富三代造型師Mark Ngai談戀愛，可惜兩人拍拖兩年後分手。（網上圖片）

2017年，G.E.M.被傳媒拍到與王灝兒（JW）前男友Mark在東京十指緊扣，令戀情曝光，有報道指，G.E.M. 強搶Mark，也有指JW覺得Mark沒安全感，因而分手。（gem0816@instagram）