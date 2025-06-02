孫慧雪拍片被網民力數四宗罪：佢哋睇得好投入

孫慧雪早前澳門A80Paris 舉行的VIP EXTRA Backstage Party記者會，她表示終於可以做一個「me time」媽咪。孫慧雪說道：「因為今次活動在澳門舉行，本來老公話要一齊嚟，但我就話唔好啦，因為今次活動好忙，要走嚟走去，我要去體驗唔同嘅美妝，所以最後佢哋冇跟嚟，我終於有「me time」。雖然我同我老公講好忙，但其實我係好享受，因為首先有專人幫我扮靚啦，又幫我整頭髮，又幫我護膚。而且最開心係每去一站，都有得抽獎，對於我呢啲慳家媽咪，係完全滿足我嘅師奶心態，所以今日個活動真係好正。」

阿雪表示近日忙於網絡工作，自己創作之餘，更要自己拍攝及剪接。但早前她其中一條「變成清潔廁所特工」的短片，卻被網民力數四宗罪，對此阿雪謂：「我唔知自己被力數四宗罪，對於啲網民話我著長裙蹲低洗廁所，條裙拖晒地，我想解釋其實我係特登，我係想講有時媽咪為咗個小朋友，係會好忘我，我係特登，唔知大家點解睇唔出，同埋拍攝地方其實係我自己屋企，有人留言叫我掉咗條裙，我想講我啲衫係著十年，啲網民真係睇得好投入，多謝佢哋支持。」阿雪表示自己會接受所有意見，會繼續努力去創作短片。