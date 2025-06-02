莊子璇15字終極回應與郭晉安父女戀　貼對話證與神秘男約會真相

23歲港姐冠軍莊子璇，近日屢傳因拍攝無綫重頭劇《金式森林》，與去年宣布離婚的60歲視帝郭晉安擦出愛火，發展一段相差37年的父女戀。安仔開劇期間已多次向傳媒大讚莊子璇有天份，其後被爆出他教女方打網球，更在其生日費盡心思準備驚喜。

23歲港姐冠軍莊子璇，近日屢傳因拍攝無綫重頭劇《金式森林》，與去年宣布離婚的60歲視帝郭晉安擦出愛火。

安仔被指費盡心思為莊子璇慶祝生日。

安仔更教郭晉安打網球。（IG@hilary_ig）

莊子璇早前受訪時就指打網球時有其他劇組人員在場，但不諱言愛情無分年齡界限；至於安仔則澄清：「唔好講到咁真，唔好阻住我搵我嘅真命天子，同埋唔好影響到佢。我覺得呢啲係緋聞，得啖笑，唔好當真。（莊子璇指愛情冇年齡界限！）每個人都有要求，呢個係佢嘅要求標準。」他認為莊子璇聰明，感覺又親切，但希望大家別將緋聞當真，自己亦不會跟女方單獨出街，見面都是一大班人。

郭晉安曾回應緋聞：「唔好講到咁真，唔好阻住我搵我嘅真命天子，同埋唔好影響到佢。我覺得呢啲係緋聞，得啖笑，唔好當真。」（資料圖片/吳子生攝）

不過近日莊子璇被指與神秘友人撐枱腳，疑另有追求者，莊子璇就轉貼與女友人的對話，指對方直呼冤枉。女友人表示：「咩料呀，我變咗做男人？SLS，隻手仲要唔係我嘅。」莊子璇指短片中露出的手是侍應的，而對方為女性，她似乎不勝緋聞困擾，嚴正澄清：「最後～想一次過作一個澄清，我冇任何嘅戀情，最近都係專注工作，學緊唱歌，學緊日文～真的不希望再影響身邊的人🙏🙇‍♀️」

Hilary日前與友人去食大餐。（IG@hilary_ig）

莊子璇似乎不勝緋聞困擾，一次過回應。（IG@hilary_ig）

她說這隻手並非神秘男，而是女侍應。（IG@hilary_ig）