吳若希出道15年首次於澳門開騷　全新形象猶如脫胎換骨獲讚不絕口

尚梯娛樂主辦，天人集團、周氏貿易運輸、樺遠費比影視文化、發現澳門星耀澳琴計劃及無限演出協辦，「吳若希《Gossip of Me》演唱會」日前在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成，全場爆滿，座無虛席。Jinny的家人和粉絲，胡鴻鈞、麥美恩、周奕瑋、朱敏瀚、丁子朗、鄭衍峰、莊思敏、王子涵、丁文俊、陳曉華、戴祖儀和陳楨怡均專程前赴澳門支持她。粉絲們也非常重視Jinny今次澳門個唱，特別在尚梯館門外設置應援擺設，讓大家打咭留念。大家對在台上展現全新形象和態度，如脫胎換骨般的Jinny讚不絕口，掌聲及喝采聲連綿不斷，觀眾真摯的反應讓Jinny和團隊感到為了今次演出所作出的努力和嘗試並沒有白費。

「吳若希《Gossip of Me》演唱會」日前在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成，全場爆滿，座無虛席。(公關提供)

Jinny的家人和粉絲，胡鴻鈞、麥美恩、周奕瑋、朱敏瀚、丁子朗、鄭衍峰專程前赴澳門支持她。(公關提供)

Jinny在6位舞蹈員陪伴下以《炊煙》揭開了演唱會的序幕，她在唱過《暗湧》和《半》後說：「入行十五年，這是我第一次喺澳門開演唱會，心情又緊張又興奮，係呢十五年有不少我嘅流言蜚語，工作，感情，家庭，好多好多，今晚我會係尚梯館嘅舞台上面比大家睇清楚最真實嘅吳若希。」及後在大家最期待，也是Jinny花了最多心血和時間的跳唱環節上，她一口氣又跳又唱了《召喚絲》、張惠妹的《Bad Boy》和六十年代經典英文歌《Venus》，全場觀眾毫不吝嗇他們的掌聲，Jinny表示：「一直以嚟我嘅歌都係劇歌，情歌，今次演唱會我發現，原來我都可以做一個跳唱歌手，真心要多謝陪我排咗好多日舞嘅排舞老師Apple同我班Dancers，仲有今次演唱會嘅形象設計，令我知道原來我都可以行型格路線。」之後Jinny的多位好友包括麥美恩等給她輪流獻花，讓全場氣氛一下子充滿了愛。

Jinny在6位舞蹈員陪伴下以《炊煙》揭開了演唱會的序幕。(公關提供)

Jinny花了最多心血和時間的跳唱環節上，她一口氣又跳又唱了《召喚絲》、張惠妹的《Bad Boy》和六十年代經典英文歌《Venus》，全場觀眾毫不吝嗇他們的掌聲。(公關提供)

作為今次演唱會特別嘉賓的詹天文Windy為大家帶來了《一切都是有原因的》和《大雕刻家》，Windy在台上說：「多謝主辦單位嘅邀請，好開心可以係尚梯館表演做Jinny姐姐嘅演唱會嘉賓，祝大家端午節快樂，大家食咗糭未？啱啱唱嗰首《一切都是有原因的》係我嘅最新派台歌，佢同Jinny姐姐首新歌都有聯繫，因為兩首歌嘅主題都係《愛》。」Jinny再回到台上獻唱了《火和火柴》、《別再記起》、《我沒有傷心》，之後她的粉絲代表更給她送上生日蛋糕，補祝她33歲生日外，也賀她入行15周年；在唱《感激跟你能夠遇見》時，Jinny更一時感觸落淚，最後在全場大合唱下以《越難越愛》為「吳若希《Gossip of Me》演唱會」畫上圓滿句號。

今次演唱會特別嘉賓的詹天文Windy為大家帶來了《一切都是有原因的》和《大雕刻家》。(公關提供)

今次演唱會特別嘉賓的詹天文Windy為大家帶來了《一切都是有原因的》和《大雕刻家》。(公關提供)

Jinny的粉絲代表更給她送上生日蛋糕，補祝她33歲生日外，也賀她入行15周年。(公關提供)

Jinny的粉絲代表更給她送上生日蛋糕，補祝她33歲生日外，也賀她入行15周年。(公關提供)

Jinny在唱《感激跟你能夠遇見》時，更一時感觸落淚。(公關提供)

Jinny在完show後表示：「終於完show啦，其實好開心同埋好感動，因為係開show前有兩三日係失咗聲，所以今日簡值係上天送俾我嘅一份禮物，昨日我把聲終於開返，我終於可以完成成個show嘅表演，好感動，多謝自己，多謝上天，都要多謝好多朋友係唔同嘅地方嚟支持我，有啲喺內地，有啲喺香港，有啲喺日本，甚至乎有啲係美國，我都估唔到今次呢個新主題《Gossip of Me》可以令到大家重新再聚埋一齊，我希望將呢個演唱會帶去更加多嘅地方，希望去內地巡演，希望可以帶到去美，加，比多啲人見証到我嘅努力，因為排舞排得好辛苦，好想喊呀，救命呀。」她續說：「我俾自己今日跳舞98分，因為我已經盡晒我嘅力，當然我覺得有一啲位同post可以做到更好，不過其實我完全唔知道我頭先跳舞時發生緊咩事，我腦裡面係一片空白，係完全靠自己嘅muscle memory將段舞跳出嚟，我返到後台果陣係唔知自己跳成點，好彩排舞老師話我跳得好好，咁已經係好足夠，令到自己交到功課。」Jinny最後說：「今晚最感動嘅一part就係可以見到同我一齊成長嘅一班朋友，所以係成個show入面有一首歌就係送比每一位我遇見過嘅人，首歌叫做《感激能夠跟你遇見》，我唱嗰陣控制唔到眼淚，就係因為有你哋呢班朋友陪住我成長，成就咗我，所以係果一刻忍唔住喊，但係唱完之後要收拾心情，因為要唱大家最想聽，得一首歌嘅一姐嘅《越難越愛》，氣氛超好，我估唔到澳門站嘅朋友仔咁《給力》，所以我會繼續努力，加油。」

Mayanne同Jinny終於和好。(公關提供)

Mayanne同Jinny終於和好。(公關提供)

吳若希 Gossip of me 演唱會澳門站。(公關提供)

吳若希 Gossip of me 演唱會澳門站。(公關提供)