TVB收視｜兩線劇成績穩定　周日《女神配對計劃搶先看》奇軍突起

無綫公布上周（5月26日至6月1日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.3點（144萬觀眾），踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾）；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》昂然進入第二周收視保持平穩，最高收視21.3點（138萬觀眾），踞收視榜次位。

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》昂然進入第二周收視保持平穩，最高收視21.3點（138萬觀眾），踞收視榜次位。（《刑偵12》截圖）

林熹瞳在TVB熱播劇《刑偵12》飾演林保怡徒弟-可兒警長，再次成功彈出！（《刑偵12》截圖）

外購劇《慶餘年2》上周一大結局，最高收視19.3點（125萬觀眾）；周二緊接首播的外購劇《清明上河圖密碼》最高收視16.4點（106萬觀眾）；綜藝節目《一日打工限定》最高收視13.1點（84萬觀眾）。

綜藝節目《一日打工限定》最高收視13.1點（84萬觀眾）。

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視16.1點（104萬觀眾）；特備節目《Danny's Last Summer 結他‧低泣‧童年時》最高收視14.8點（95萬觀眾）。

《女神配對計劃花生搶先看》林盛斌（Bob）跟「星級花生團」面試參賽者場面曝光，過程抵死搞笑，最高收視15.4點（99萬觀眾）。

《女神配對計劃花生搶先看》林盛斌（Bob）跟「星級花生團」面試參賽者場面曝光，過程抵死搞笑，最高收視15.4點（99萬觀眾）。

周日晚《中年好聲音3紅白大戰》最高收視18.6點（121萬觀眾）；《女神配對計劃花生搶先看》林盛斌（Bob）跟「星級花生團」面試參賽者場面曝光，過程抵死搞笑，最高收視15.4點（99萬觀眾）。