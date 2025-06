王敏德與名模馬詩慧大女、32歲王曼喜(Kayla)盡得父母的優良遺傳,靚女又身材性感。2022年Kayla與恒隆集團創辦人之一的陳曾燾外孫女陳逸寧(Elaine)結婚,搬到美國定居,婚後相當甜蜜。

Irisa與家姐王曼喜感情極好。(王麗嘉ig)

王麗嘉同王曼喜一齊喺泰國。(ig圖片)

日前Kayla分享與太太合照,相中Elaine將手放在Kayla的胸部前影相,Kayla閉眼開心吐舌,而Elaine則嘟嘴錫Kayla;另一張相則是Elaine抱住Kayla,兩人十分恩愛。6月是同志驕傲月,Kayla發文慶祝並鼓勵大家:「Happy PRIDE be who you want to be, love who you want to love - that’s all.(同志驕傲月 成為你所想的人 愛你所愛的人 僅此而已)」。馬詩慧都有留言心心支持女兒。

Kayla與太太甜蜜合照。(IG圖片)

媽媽馬詩慧都有留言支持。(IG圖片)

去年10月去夏威夷。(ig@kaylaiw)

好性感!(IG/@kaylaiw)

Kayla有數張更疑似是上半身完全沒有穿,裸露上半身而拍的 (ig@kaylaiw)

Kayla一向不吝嗇地晒自己的身材 (ig@kaylaiw)

Kayla上身看去只有兩條幼幼的帶,像一不小心就能弄斷一樣 (ig@kaylaiw)

Kayla (ig@kaylaiw)

Kayla下半身的泳褲都是T-back設計,露出臀部讓大家欣賞她Model的身型 (ig@kaylaiw)

Kayla的泳衣十分性感 (ig@kaylaiw)

王曼喜曬性感床照。(IG@kaylaiw)