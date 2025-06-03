最喜愛男歌手嬌妻帶父母玩轉香港　貼身背心突顯好身材震撼眼球

現年35歲曾兩度奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項的吳業坤（坤哥），近年成功擺脫昔日「毒男」形象，給人感覺成熟穩重不少，除了不斷努力發展音樂和演藝事業外，在2022年的時候，他還迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。而最近，坤哥成功挑戰自己，繼歌手、演員及人夫後，再添一個身分，就是運動員，以「30+」之齡代表香港出戰空手道比賽，展現驚人意志力和勇氣，獲網民大讚。

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。（IG@aikoooh__）

兩公婆非常恩愛。（IG@aikoooh__）

吳業坤近年努力發展音樂和演藝事業。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤之前到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG@kwangorrrrrr）

坤哥努力搵錢養家和突破自己的同時，坤嫂濱口愛子亦努力融入香港這片土地，不僅勤學廣東話與網民互動，近日父母來港探親，她更一盡地主之誼帶家人四處吃喝玩樂，又在街上同自己的廣告板合照，非常盡興。濱口愛子表示自細與父母在寧靜的鄉村生活，父母一直忙於工作，今次見到他們像孩子一樣玩耍和臉上露出的笑容，感到非常開心，她也不忘感謝老公，擴闊了她的生活和視野。

父母來港探望女兒。（IG@aikoooh__）

四處吃喝玩樂。（IG@aikoooh__）

見到自己的廣告當然打卡。（IG@aikoooh__）

媽咪好年輕。（IG@aikoooh__）

此外，濱口愛子還帶父母去了十分有「港味」的香港仔，見到一艘艘停泊岸邊，濱口愛子都忍不住打卡，並用廣東話寫道：「香港仔，一個好得意嘅地方，因為我爸爸好鍾意釣魚，佢話點都想去。去街市睇到罕見嘅魚都好開心。」

濱口愛子勤學廣東話與網民互動。（IG@aikoooh__）

濱口愛子帶父母去了香港仔。（IG@aikoooh__）

身材意外成焦點。（IG@aikoooh__）

濱口愛子指爸爸去街市睇到罕見嘅魚都好開心。（IG@aikoooh__）

網民驚嘆坤嫂父母生得如此年輕，站在一起像哥哥姐姐，媽咪也長得非常清秀，而坤嫂除了一貫可愛外，不少人目光卻放了在其有料身材上。其中有兩張相，濱口愛子身穿紅白間入膊小背心配搭牛仔襯褲，即使看上去密實，但貼身剪裁將其豐滿上圍表露無遺，吸睛程度爆燈，網民激讚坤嫂身材好，又笑稱坤哥幸福有福氣，娶了一位可愛又好身材的日本嬌妻；而作為父母，雖然女兒離鄉別井，但見她在香港有不錯的發展，又嫁給一個有上進心的老公，想必倍感欣慰。

濱口愛子非常適應香港生活。（IG@aikoooh__）

濱口愛子非常適應香港生活。（IG@aikoooh__）

濱口愛子非常適應香港生活。（IG@aikoooh__）