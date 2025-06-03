裕美鬧爆麥明詩借林作媽媽上位　邀請對方跟BB上契係始作俑者

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，她不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，亦會曬出仔仔的照片，但暫時仍未公開過仔仔的正面樣子。不過麥明詩舊愛林作媽媽王莉妮早前與麥明詩及她的BB見面後，竟將BB的正面樣於社交網上曝光，發文一小時後即刪掉，有指是麥明詩生氣了而要求林作媽媽刪相。此事也惹來網民的抨擊。

林作媽媽王莉妮公開麥明詩兒子正面模樣。（IG：@leenililywong）

林作媽媽王莉妮公開麥明詩兒子正面模樣。（IG：@leenililywong）

而林作女友裕美日前接受傳媒訪問談及有關事件時，就大爆其實麥明詩才是始作俑者。裕美直指是麥明詩生B後，一直發短信邀約林作媽媽去跟她的BB見面，甚至不斷遊說林作媽媽跟BB上契做BB的契媽。裕美表示林作媽媽看到麥明詩叫她上契的訊息都不知道怎樣應對好，亦曾展示有關訊息給林作和裕美看，跟林作說不知要怎去推卻好。結果麥門詩真的約了林作媽媽出來跟她的BB見面。豈料林作媽媽一時興奮更不懂打格，將BB正面照放到社交網，事後驚覺不妥即急忙刪相。裕美直言麥明詩的做法令人費解，作為前度去找前度媽媽上契，這件事本身就有問題，更說有病的人才會想出這樣的事，坦言不喜歡有些人借人上位，見到就嬲。

林作與女友裕美。（IG：@jolamchok）

裕美與林作媽媽。（IG圖片）