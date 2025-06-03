林峯遊迪士尼被集郵一行為揭真實人品 同行前TVB小生竟冇人認得

45歲林峯與張馨月結婚5年，育有4歲多的女兒「格格」Luna，二人婚後一直恩愛。林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，剛完成的7場紅館演唱會亦大受歡迎。密密工作後，日前林峯帶老婆和女兒遊香港迪士尼，雖然戴上口罩亦被大批粉絲認出，一舉動曝光真實人品。另外，與林峯一家同行的還有一位前TVB小生，不過因為包到實而冇人認得。

林峯去年憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升，剛完成的7場紅館演唱會亦大受歡迎。（資料圖片）

有多位網民日前（1日）在香港迪士尼偶遇林峯一家三口，並將照片分享到小紅書。相中可見，林峯打扮低調，雖然戴上黑色口罩仍被認出，有網民發文表大讚林峯主動打招呼及揸機合照，為人親切又毫無明星架子：「排小小世界的時候林峯一家子和陳浩民一家（後來看別人說的，當時沒認出陳來）突然出現在我們面前，打招呼後林峯主動走過來和我們自拍，留意到我們帶著小朋友還特意叫上一起合照，旁邊有個人擋了擋鏡頭他還幫忙叫他讓一讓，保證我們都看鏡頭了位置調好了才按下快門！細心又親民且一點都不敷衍！」

網民大讚林峯主動打招呼，更親自揸機拍攝為人貼地有親切，毫無明星架子。（小紅書）

另外，同行的陳浩民就戴上口罩、架上粗框眼鏡頭戴一頂牛仔帽，身穿橫間Tee再配闊身褲，打扮低調，但由於包到實而沒有被人認出。今次他同兩個女兒一同遊迪士尼，女兒旋風式長大，高度已到陳浩民心口位置。

林峯雖然戴上口罩，但仍然被多人認出。（小紅書）