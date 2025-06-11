彼岸燈塔劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

彼岸燈塔陸劇，有張翔宇、王一寓作為編劇，賈景暉、才讓東主、劉亞東為執導，由徐夢潔、孫美林、張露領銜主演的一套以現實主義懸疑罪案為題材的電視劇。今次劇情會採用雙女主設定，曾參演《二十不惑2》的徐夢潔會和孫美林有大量對手戲，令人十分期待她們之間擦出的精彩火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

彼岸燈塔電視劇情大綱

李妍（徐夢潔 飾）因十年前目睹凶案而患有記憶障礙，長期生活在過去的陰影中，單親與母親李秀蘭（張露 飾）及不常回家的姐姐李夢（孫美林 飾）相依為命。母親李秀蘭與女兒李妍原本過著平靜的生活，卻因海邊小鎮接連發生的兩宗離奇殺人案件而被徹底打破。

警員秦陽（蘭海蒙 飾）隨即介入調查，而記憶受損的李妍卻噩夢頻發，發現十年前父親葬身海難的記憶碎片竟與凶案現場重疊，李妍內心充滿恐懼與迷茫，隨著劇情的推進，她逐漸從怯懦中覺醒，開始面對自己的恐懼並嘗試拼湊破碎的記憶。而案件的真相開始浮出水面，並牽扯出二十年前的走私黑幕和一段被塵封的惡行。

姐姐李夢表面溫柔體貼，實則背負著家族秘密，兩人從相互依賴發展到猜忌和衝突，情感的撕裂成為劇情的高潮。隨著秦陽運用「潮汐拋屍時間推演」鎖定嫌疑人，更多隱藏在歲月背後的黑暗逐步被揭開。

彼岸燈塔播出時間｜最新追劇日曆

彼岸燈塔電視劇幾時播?彼岸燈塔一共有24集，6月11日12:00開播，由騰訊視頻播放，會員在開播首日會更新6集，週三、週四、週五更新2集，週六起更新1集。而SVIP用戶開播首日會更新8集，週四、週五中午12時更新2集，週六起每日更新1集，而非會員就由6月28日起每日更新2集。

網劇彼岸燈塔@Weibo

彼岸燈塔演員

徐夢潔 飾 李妍

因十年前目睹凶案而患有記憶障礙，嘗試面對自己的恐懼並拼湊破碎的記憶。

網劇彼岸燈塔@Weibo

孫美林 飾 李夢

表面溫柔體貼，背負著家族秘密。

網劇彼岸燈塔@Weibo

張露 飾 李秀蘭

網劇彼岸燈塔@Weibo

蘭海蒙 飾 秦陽