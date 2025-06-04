前女團學霸退出後讀碩士曾任德勤審計員　現身會計師公會講座分享

鄧麗欣（Stephy）在3月的的紅館演唱會《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》尾場上，與Cookies成員壓軸登場唱出《心急人上》及《Forever Friends》，令全場歌迷High爆，不再活躍圈內的Cookies「餅碎」動向也引起關注！成員陳素瑩（Gloria）早在Cookies解散後已選擇赴英進修，成為學霸，主修會計與金融，而近日她更現身香港會計師公會講座，與年輕人分享經驗。

Cookies是8、90後回憶，成員包括（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena），（下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine），其中Gloria、Elaine以前已經好Friend。

7餅碎唱《心急人上》掀回憶殺。（葉志明攝）

現年40歲的Gloria淡出娛樂圈已有20年；她當年離隊後毅然飛往英國，考上曼徹斯特商學院（Manchester Business School）並主修會計與金融，完成碩士課程後返港，考獲QP資格，並曾加入香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員，主力處理製造業及金融機構的審計項目。日前她出席香港會計師公會講座，事後在社交平台感觸寫道：「好開心可以同年輕一代分享自己嘅經歷，時間過得真係好快！記得當年我係一個即將畢業、準備踏入職場嘅fresh grad，就係喺呢個房間入面，聽住一位講者分享佢嘅見解。冇諗過15年之後，我竟然會以講者身份坐返喺同一個地方，可以分享自己嘅故事真係好開心，多謝 @hkicpa.official 邀請我。」她還笑說：「學到嘢而家唔興講星座興講l人定E人」、「唔同年代但大家都係鍾意唱K😂」又表示要保持好奇心、靈活有韌性。

當年離隊後毅然飛往英國，考上曼徹斯特商學院（Manchester Business School）並主修會計與金融，完成碩士課程後返港，考獲QP資格，並曾加入香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員。（IG@gloriasychan）

Gloria日前出席香港會計師公會講座。（IG@gloriasychan）

Gloria回憶起她當年即將畢業時，在同一房間聽著講者分享自己的經驗和見解，想不到15年後，自己以講者身份，重返同一個地方，感慨時光飛逝。（IG@gloriasychan）

Gloria轉行後，都曾去過不同的大專院校分享。（IG@gloriasychan）

Gloria早前被Stephy封為「女強人」，網民得悉她的近況都讚她叻女，而且保養得很好，沒有走樣。儘管已轉行多年，Gloria仍與不少隊友保持緊密聯繫，不時與楊愛瑾（Miki）、何綺玲（Elaine）等人聚會，關係緊密，更是隊中的友誼大使！她於2021年結婚，吳雨霏、楊愛瑾、區文詩等人也有到賀，姊妹情依舊深厚。

其實一早淡出幕前的「餅碎」陳素瑩，一直有同Cookies成員見面，看來她是Cookies的友誼大使！（IG圖片）

Gloria 21年與老公William結婚。（IG@gloriasychan）

Gloria已是人妻啦！（IG@gloriasychan）