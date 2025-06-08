七根心簡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

七根心簡陸劇，有尾魚作為編劇，蔡嶽勳為執導，由宋威龍、劉浩存、敖瑞鵬、王奕婷、張亦馳領銜主演的一套以奇幻冒險為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

七根心簡電視劇情大綱

上古時期，有一種神秘物質降臨在鳳子嶺，此物質能寄生於人身上，改變人心及引人行惡。上古大德與其弟子把這邪惡力量封入七根木簡，以鳳凰鸞扣鎮壓，並命名為七根心簡。

如今百年後，心簡再現人間，這股邪惡力量再次出現，就接連發生一連串離奇的兇案。五位充滿熱血的年輕人，木代（劉浩存飾）、羅韌（宋威龍飾）、一萬三（敖瑞鵬飾）、炎紅砂（王奕婷飾）和曹嚴華（張亦馳飾），因各自的經歷而意外捲入這場心簡事件，並組成鳳凰小隊，攜手踏上收服這股神秘力量的旅程。

當中他們經歷了一連串與凶簡有關的怪異事件，包括漁線人偶、仙人指路、胭脂琥珀和風卷塵垢等。隨著劇情的推移，凶簡的力量越來越強大，並具備了智慧和意識，善於利用人性的弱點來操控他們。如何有效對抗並徹底封印凶簡，成為了他們面對的最大挑戰。

共同經歷生死患難後，木代與羅韌互相扶持，並逐漸敞開心扉。五人歷經千辛萬苦後，彼此間的友誼也在在不斷加深及升華。

七根心簡播出時間｜最新追劇日曆

七根心簡電視劇幾時播?七根心簡一共有32集，6月8日12:00上線 優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集。6月9日至6月15日，周一、周二、周四、周五、周日每天更新2集，周三、周六每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。

網劇七根心簡@Weibo

七根心簡演員人物關係圖

網劇七根心簡@Weibo

七根心簡演員

宋威龍 飾 羅韌

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劉浩存 飾 木代

因童年創傷而分裂成三重人格，成為梅花九娘門徒，練得一身武藝。

網劇七根心簡@Weibo

敖瑞鵬 飾 一萬三