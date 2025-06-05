專訪｜AK自爆與花姐抗衡到底　曾太執著團歌不均勻而不快

AK江𤒹生新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及、說得太遲，為了宣傳新歌，前陣子仍在參演舞台喜劇《SUCK樂園》的他，利用休息時間，盡情分享過往拍拖時有幾「大男人」、工作上如何與花姐抗衡導致「𦧺嘢」，而膊頭有花的AK亦首認早年因「團歌歌詞分段」過份執著而經常感到不快，但慶幸身邊有楊樂文與陳卓賢這兩位好兄弟，一直提醒他換另一角度去執著。



AK在訪問Real到連工作人員都一額汗，不過這樣才對得起忙住做舞台劇而抽出的時間。（陳順禎攝）

自認大男人兼冷戰高手

自認是冷戰高手的AK，由細到大，無論對家人或伴侶，雖然有錯會認，但被罵時從來都不會出半點聲。「其實係唔好，有啲咩問題係要及時解決，同屋企人，以前做錯嘢佢哋會打我，我係企定定任打，粒聲都唔出，有次我爸係『你做咩唔駁嘴？平時唔係好多嘢講？』佢哋係想溝通，但我就係唔講，我係唔鍾意解釋。」無論是做仔或做男朋友，AK向來都選擇報喜不報憂，解決不了的事情只會與兄弟分享，所以過往不時被另一半埋怨。「以前係會覺得講完你又幫唔到我，仲要唔開心，咁不如同兄弟men talk。都大男人，又唔鍾意伴侶著到好性感，食飯會爭埋單，去飲宴都唔需要太靚。」AK之後更補充另一半的「正」，只需他本人知道就可以了，聽落其實幾冧。「去沙灘時我係有話『不如著件T恤喺外面』佢係無得唔聽，不過當呢件事去到最後嗌交時，我就會唔出聲，因為道德上我係有啲唔啱。」

花姐之前與「妹豬組」deep talk成功製造不少話題，希望之後的小組團綜可保留。（資料圖片）

與花姐抗衡到底

除了冷戰，AK另一強項是「反叛」，那種抗衡心態，無論在愛情或事業上都經常出現，他亦直認與花姐抗衡最多，叫他不要做的，全部都做齊做足。「例如出《特登》時，佢叫我應該要夾band，我係唔夾，吹咩！當然有啲係會𦧺嘢，同佢好阿媽阿仔心態。」AK解釋花姐想他在曲風上統一點，讓大眾先認識，但作為歌手，有solo機會時，什麼都想試、什麼都想玩。「好包拗頸心態，你唔講可能好順利成章咁去做，但你講完，又覺得可以試下咁，又唔可以話做錯，因為 never try never know，但係咪對我最好⋯保持一個未知嘅答案。」 比起「我為你好」，AK更為抗拒聽到「不如你試下」，每次這將粒字一出，勝負欲即時被挑起。

在MV中瞓棺材，AK表示因美指整得太靚，所以無太大感覺。

越執著越不快樂

MIRROR 隊長Lokman早年曾表示因太多壓力而無法享受舞台甚至是隊長的身份，身為副隊長的AK ，在這次訪問中，亦鬆口承認曾因太執著而感到不快樂。「我想團內嘅一啲嘢咁樣發生，但都係我想，佢未必係最好，同埋只係我嘅出發點，呢兩年慢慢放低執著，就會有『哦，未必要咁樣』，同埋搞掂自己先啦，憑咩去管其他嘢，呢啲其他嘢，等你有能力、有時間再去睇下。」如何將執著放下？除了是成熟了，Lokman與Ian亦功不可沒，而比起花姐，兩位兄弟的說話亦更易入耳兼無需抗衡。

經過Lokman與Ian「屢勸」，AK終於學會「搵另一條路」。（資料圖片）

經過Lokman與Ian「屢勸」，AK終於學會「搵另一條路」。（資料圖片）

「Lokman係真係會話我，當然唔係話一次就會聽，亦好感謝有個人依然會出聲話我，Ian唔係同我講好多嘢，但有時要出聲都會照開口。」 AK說自己執著的，很多與自身無直接關係。「我開頭會對隊內團歌歌詞分段好執著，我提出係因為見到好似有問題⋯⋯但係，嗰個都係自己嘅一個執著，有時啲嘢你搞好自己先啦，點解要去處理一啲未必完全關你事，同你控制唔到嘅嘢。但嗰時我世界觀係覺得有問題嘛，所以執著喺我覺得，要公平，所以提出，但係⋯⋯當你擺低執著後去睇，問題可能仲存在，只不過執著解決唔到問題，就要搵路去轉。」 MIRROR早年每次推出團歌時，都總會有「solo歌詞上分配不均」的聲音，身為副隊長，路只得一條，到「大家都見到我唔開心 」再到Lokman、Ian勸說可以向左走、向右走，AK終於明白沒有所謂的公平或對錯，成長了學會妥協，在灰色空間遊走。「可能見識多咗，去到呢個階段可能都會有唔開心，但可能感覺已經無咁重，總之唔好用之前方式去處理。」

化妝: Annie G. Chan

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首飾 : Maple Sliver

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