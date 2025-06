專訪｜AK自爆與花姐抗衡到底　曾太執著團歌不均勻而不快

AK江𤒹生新歌《心死了幾百次》道盡愛情中追悔莫及、說得太遲,為了宣傳新歌,前陣子仍在參演舞台喜劇《SUCK樂園》的他,利用休息時間,盡情分享過往拍拖時有幾「大男人」、工作上如何與花姐抗衡導致「𦧺嘢」,而膊頭有花的AK亦首認早年因「團歌歌詞分段」過份執著而經常感到不快,但慶幸身邊有楊樂文與陳卓賢這兩位好兄弟,一直提醒他換另一角度去執著。



AK在訪問Real到連工作人員都一額汗,不過這樣才對得起忙住做舞台劇而抽出的時間。(陳順禎攝)

自認大男人兼冷戰高手

自認是冷戰高手的AK,由細到大,無論對家人或伴侶,雖然有錯會認,但被罵時從來都不會出半點聲。「其實係唔好,有啲咩問題係要及時解決,同屋企人,以前做錯嘢佢哋會打我,我係企定定任打,粒聲都唔出,有次我爸係『你做咩唔駁嘴?平時唔係好多嘢講?』佢哋係想溝通,但我就係唔講,我係唔鍾意解釋。」無論是做仔或做男朋友,AK向來都選擇報喜不報憂,解決不了的事情只會與兄弟分享,所以過往不時被另一半埋怨。「以前係會覺得講完你又幫唔到我,仲要唔開心,咁不如同兄弟men talk。都大男人,又唔鍾意伴侶著到好性感,食飯會爭埋單,去飲宴都唔需要太靚。」AK之後更補充另一半的「正」,只需他本人知道就可以了,聽落其實幾冧。「去沙灘時我係有話『不如著件T恤喺外面』佢係無得唔聽,不過當呢件事去到最後嗌交時,我就會唔出聲,因為道德上我係有啲唔啱。」

花姐之前與「妹豬組」deep talk成功製造不少話題,希望之後的小組團綜可保留。(資料圖片)

與花姐抗衡到底

除了冷戰,AK另一強項是「反叛」,那種抗衡心態,無論在愛情或事業上都經常出現,他亦直認與花姐抗衡最多,叫他不要做的,全部都做齊做足。「例如出《特登》時,佢叫我應該要夾band,我係唔夾,吹咩!當然有啲係會𦧺嘢,同佢好阿媽阿仔心態。」AK解釋花姐想他在曲風上統一點,讓大眾先認識,但作為歌手,有solo機會時,什麼都想試、什麼都想玩。「好包拗頸心態,你唔講可能好順利成章咁去做,但你講完,又覺得可以試下咁,又唔可以話做錯,因為 never try never know,但係咪對我最好⋯保持一個未知嘅答案。」 比起「我為你好」,AK更為抗拒聽到「不如你試下」,每次這將粒字一出,勝負欲即時被挑起。

在MV中瞓棺材,AK表示因美指整得太靚,所以無太大感覺。

越執著越不快樂

MIRROR 隊長Lokman早年曾表示因太多壓力而無法享受舞台甚至是隊長的身份,身為副隊長的AK ,在這次訪問中,亦鬆口承認曾因太執著而感到不快樂。「我想團內嘅一啲嘢咁樣發生,但都係我想,佢未必係最好,同埋只係我嘅出發點,呢兩年慢慢放低執著,就會有『哦,未必要咁樣』,同埋搞掂自己先啦,憑咩去管其他嘢,呢啲其他嘢,等你有能力、有時間再去睇下。」如何將執著放下?除了是成熟了,Lokman與Ian亦功不可沒,而比起花姐,兩位兄弟的說話亦更易入耳兼無需抗衡。

經過Lokman與Ian「屢勸」,AK終於學會「搵另一條路」。(資料圖片)

經過Lokman與Ian「屢勸」,AK終於學會「搵另一條路」。(資料圖片)

「Lokman係真係會話我,當然唔係話一次就會聽,亦好感謝有個人依然會出聲話我,Ian唔係同我講好多嘢,但有時要出聲都會照開口。」 AK說自己執著的,很多與自身無直接關係。「我開頭會對隊內團歌歌詞分段好執著,我提出係因為見到好似有問題⋯⋯但係,嗰個都係自己嘅一個執著,有時啲嘢你搞好自己先啦,點解要去處理一啲未必完全關你事,同你控制唔到嘅嘢。但嗰時我世界觀係覺得有問題嘛,所以執著喺我覺得,要公平,所以提出,但係⋯⋯當你擺低執著後去睇,問題可能仲存在,只不過執著解決唔到問題,就要搵路去轉。」 MIRROR早年每次推出團歌時,都總會有「solo歌詞上分配不均」的聲音,身為副隊長,路只得一條,到「大家都見到我唔開心 」再到Lokman、Ian勸說可以向左走、向右走,AK終於明白沒有所謂的公平或對錯,成長了學會妥協,在灰色空間遊走。「可能見識多咗,去到呢個階段可能都會有唔開心,但可能感覺已經無咁重,總之唔好用之前方式去處理。」

化妝: Annie G. Chan

服飾 : ITHK / Ami Paris / N Hoolywood

眼鏡 : Rayban

首飾 : Maple Sliver

鞋履 : Clarks

場地:BLACKROOM @blackroomhk