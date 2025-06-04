17 歲結他手新世代偶像 Dale 化身仙氣女神首拍美妝廣告照

雲集多個頂尖美妝品牌的 DFS 迪斐世香港銅鑼灣希慎廣場店推出全新盛夏活動，並邀請到近期於謝霆鋒演唱會亮相後人氣急升、有天才女結他手之稱的樂壇新偶像 17 歲 Dale 親臨擔任特別嘉賓大拍廣告硬照。Dale 一抹在台上的搖滾帥氣形象，以一身驚喜純白仙氣造型示人，散發陣陣清純甜美的氣質，盡顯少女年輕活力，仙氣度爆燈！

要兼顧學業、練習結他和演出的 Dale 拍攝時容光煥發，絲毫未流露疲態，被問到平時可有護膚秘訣？原來 Dale 從小開始就建立保養肌膚的習慣，最著重皮膚保濕和一定會搽防曬，她更透露自己亦是 DFS 的常客：「現在出騷、拍廣告同出活動多咗，都會好注重外表同開始打扮，希望以最靚形象示人。今日嚟到希慎廣場 DFS 可以一次過滿足我買護膚品及化妝品嘅願望，輕鬆做個時間管理達人，仲可以幫媽咪入貨一齊扮靚！我自己比較喜歡化淡，自然胭脂膏同潤唇膏都係我每次化妝嘅必備恩物。」

她亦希望未來可嘗試更多不同風格的妝容和造型，呈現更多面向給觀眾。Dale 更即場享受面部按摩服務，獲 Dale 大讚超放鬆又舒服，笑言幫她緊緻臉部線條，輕鬆塑造 V 面！

除了結他手的身分， Dale 近日更以獨立歌手身份強勢進軍樂壇，為大家帶來新鮮滾熱辣推出的單曲《Speeding On My Own》，曲詞編監唱一手包辦，勢成為新生代最有才華音樂人！

Dale 亦提到首次拍 MV 感覺十分新鮮又興奮：「其實今次嘅攝製團隊只有 4 人，雖然係小本製作，但係花咗好多心思度橋同諗點樣實行。MV 導演係我嘅小學同學，其餘都係我啲朋友仔，好多謝佢哋毫不猶豫應承同我一齊癲，過程中大家一齊玩都好開心！」而完美主義者的 Dale 更大爆今次拍 MV 於拍攝外景途中竟中暑，但仍頂硬上完成拍攝，表現十分專業：「MV 入面有一段我要跑一條大路，但嗰日實在太熱，我跑跑吓嘅時候突然好頭暈，原來我係中暑！最後要喺路邊唞咗半個鐘先可以繼續，過程真係好辛苦，但係我都好享受！」人氣爆升的她更於拍攝途中偶遇粉絲，Dale 更笑說該名粉絲更一邊單手踩單車，一邊與她合照，場面搞笑；被問到未來何時再有演出，Dale 就大賣關子說很快會在舞台上與大家見面，敬請期待⋯⋯