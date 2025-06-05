綻放的許開心劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《綻放的許開心》陸劇又名（許開心的妙趣生活），有羅松作為編劇，陳銘章、陳嘉鴻為執導，由張雨綺、韓庚領銜主演的一套以現代輕喜劇為題材的電視劇。身為「星女郎」之一的張雨綺，當年憑電影「長江七號」獲得名氣，今次擔任女主角，搭檔於劇中顛覆形象的韓庚，背後還有執導過《放羊的星星》《命中注定我愛你》等大熱劇的台灣導演陳銘章，相信劇集精彩不斷！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《綻放的許開心》電視劇情大綱

許開心（張雨綺 飾）原本是溫柔媽媽，卻被前夫（章濤 飾）與閨蜜聯手背叛，處於生活與情感的雙重打擊下，她果斷實行絕地反擊，勇敢迎戰。前夫因一場車禍不孕不育，便開始上門爭奪孩子，性格直率的許開心當然毫不退讓，不僅守護子女，還設法奪回被前夫「偷走」的房子，重新掌握屬於自己的一切，在職場與生活中都大放異彩。生活艱辛，許開心白天化身霸氣的職場女強人，晚上則變身陪讀、哄睡的超能媽媽，在逆境中活出單親媽媽的瀟灑。

在這過程中，許開心結識了同為二胎單親爸爸的「養娃達人」梅程奕（韓庚 飾），梅程奕會洗衣、會烹飪、會講故事、會哄孩子，與許開心組成「2+2大於4」的雙二胎家庭，生活熱鬧非凡，滿載雞飛狗跳的趣事與歡笑。雖然四個孩子的性格截然不同，但湊在一起就笑料不斷，他們從最初互相排斥，到最後兩個小家庭超越血緣，融為相親相愛的一家人。

《綻放的許開心》播出時間｜最新追劇日曆

《綻放的許開心》電視劇幾時播?《綻放的許開心》一共有集，由騰訊視頻、江蘇衛視播放，6月5日19:30首更，騰訊視頻會員首更3集，SVIP搶先看1集，江蘇衛視首播2集。

电视剧绽放的许开心@Weibo

《綻放的許開心》演員人物關係圖

《綻放的許開心》演員

張雨綺 飾 許開心

二胎的單親媽媽，又是霸氣的女強人；被前夫和好朋友背叛，但遇強越強，活出現代女性的灑脫

电视剧绽放的许开心@Weibo

韓庚 飾 梅程奕

二胎的單身爸爸，湊小孩子手忙腳亂卻溫柔可靠，與許開心相識相知

电视剧绽放的许开心@Weibo

章濤 飾 錢浩

許開心的渣男前夫

电视剧绽放的许开心@Weibo

王西 飾 胡小嬌

耍心機的第三者