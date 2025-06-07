長安的荔枝劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《長安的荔枝》陸劇改編自同名小説。有馬伯庸作為編劇，曹盾、高翔為執導，由雷佳音、岳雲鵬領銜主演的一套以古裝喜劇為題材的電視劇。《長安的荔枝》將推出電影和電視劇的雙影視版本，觀眾可以大飽眼福！此劇編劇和導演繼《長安十二時辰》，再次與男主角雷佳音合作，帶來精彩傳奇喜劇！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

长安的荔枝官微@Weibo

《長安的荔枝》電視劇情大綱

大唐天寶十四年，長安城小吏李善德（雷佳音 飾）是九品芝麻官，於唐朝長安上林署掌管蔬果，平日勤勞盡責，夢想在官場攢錢將家人接到長安團圓。原以為人生終於步入正途，購買了屋，背負房債，卻不料一夜之間被長官哄騙，從監事變身「荔枝使」，為了賀貴妃生辰，被迫要專程從嶺南運送新鮮荔枝至長安，荔枝「一日色變，兩日香變，三日味變」，而且嶺南距長安五千餘里，途經險山峻嶺與重重難關，此任務接近無可能達成。但李善德為了保女兒李袖兒未來無憂和一家平安，沒有退路，只好踏上征途，斷言：「就算失敗，我也想知道，自己倒在距離終點多遠的地方。」

同時，幫左相追查右相貪贓罪證的鄭平安（岳雲鵬 飾），背負臥底假身份，先行抵達嶺南。各自肩負重擔的郎舅二人在異鄉相逢，一個為荔枝發愁，一人為臥底身份憂心，前路危機四伏，還遇到嶺南刺史何有光（馮嘉怡飾）與掌書記趙辛民（公磊飾）的層層阻撓，期間意外認識胡商商會會長阿彌塔（那爾那茜 飾）、空浪坊坊主雲清（安沺 飾）、胡商蘇諒（呂涼 飾）⋯⋯

《長安的荔枝》播出時間｜最新追劇日曆

《長安的荔枝》電視劇幾時播? 《長安的荔枝》一共有35集，由騰訊視頻、中央電視台電視劇頻道播放。6月7日19:30起CCTV-8 每晚2集連播，騰訊視頻全網獨播 會員首周每日19:30更新2集，首日更新3集，SVIP搶先看1集。

长安的荔枝官微@Weibo

《長安的荔枝》演員人物關係圖

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《長安的荔枝》演員

雷佳音 飾 李善德

長安城小吏，為人正直堅定，但膽小，被上司欺騙，接下了世紀難題——送荔枝至長安

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岳雲鵬 飾 鄭平安

李善德的小舅，陪酒侍郎，為了查右相罪證，也去了長安

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那爾那茜 飾 阿彌塔

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安沺 飾 雲清