譚輝智拍劇冇表情親戚朋友搶住反映　連阿爸都覺得佢演得差

藝人譚輝智及關嘉敏今日（4日）出席TVB節目《萬眾同心公益金》記者會，二人接受《香港01》訪問時透露將會「兩兄妹」再度同台演出，但譚輝智卻表示：「會同細佬唱吓歌跳吓舞。」堅決不認關嘉敏是妹妹，而是弟弟。

譚輝智及關嘉敏透露將會「兩兄妹」再度同台演出。(胡凱欣 攝)

譚輝智今次於表演中要在5分鐘內又唱又跳10多首歌，對本身不熟悉舞蹈的他是一件很難的事，但關嘉敏就覺得譚輝智跳得愈來愈好。譚輝智即搞笑表示：「其實我只係依家愈來愈做返自己！（即係你本身跳舞好勁？）就係要你估唔到，究竟你識跳你唔識跳呢！」關嘉敏都大讚譚輝智：「佢今次好叻㗎啦！因為佢成五分鐘嘅嘢要記哂所有step，佢一日學哂！」譚輝智就覺得記五分鐘的舞步，對於他這個年紀來說的確不容易。

譚輝智就覺得記五分鐘的舞步，對於他這個年紀來說的確不容易。(胡凱欣 攝)

早前譚輝智已經加入《愛.回家》劇組進行拍攝，他覺得拍劇也是一個很大的挑戰，因為他覺得自己記性始終不太好：「同埋又要交戲，我係冇乜演戲嘅經驗，即係以為記到就算，覺得自己好叻。但係原來一落到場又唔記得曬，個樣又爭好遠！（差少少表情？）直頭冇表情啊！唔好話差少少，以為嗰句對白冇我，但係個cam仲take緊我，我就好似交完功課放鬆曬。」譚輝智都知道自己的問題出於何處。

譚輝智已經加入《愛.回家》劇組進行拍攝，他覺得拍劇也是一個很大的挑戰，因為他覺得自己記性始終不太好。(胡凱欣 攝)

譚輝智拍攝《愛.回家》後，收得最多信息的竟然是關嘉敏：「個個都問我，你哥哥入咗嚟喎，你幾時入嚟啊？」但其實二人都想在劇中可以飾演兄妹，因為二人都覺得有「性格差」，可以一凹一凸，形成一個強烈的對比。

譚輝智拍攝《愛.回家》後，收得最多信息的竟然是關嘉敏。(胡凱欣 攝)

譚輝智表示亦有收到很多親戚朋友的電話來跟他反映表現：「第一集就好明顯係覺得係差㗎啦，佢哋都話繼續努力，即係代表差㗎啦，第二次就話好咗喎今次。 （即係都收到好多親戚朋友電話？）好多！我爸媽嗰啲都係㗎啦！（都係話你做得唔好嗰啲？）其實我阿爸呢唔講就即係差㗎啦，通常一講話好喎，今次幾好，即係進步咗！（太太呢？太太有冇講做成點？）太太就支持啦，佢話你頂得順咪去囉。」