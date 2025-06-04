「慳妹」何沛珈使費唔多慳自己使在阿妹身：會幫手畀佢學費

藝人何沛珈今日（4日）出席TVB節目《萬眾同心公益金》記者會，今年是她第二年做公益金的主持，何沛珈接受《香港01》時表示今年特別不同，因為要與團隊去消防及救護學院做一些活動，但因為籌款所以再辛苦也不怕。

藝人何沛珈今日出席TVB節目《萬眾同心公益金》記者會。(胡凱欣 攝)

何沛珈被問到近況時，她表示最近與朱咪咪一起拍了個牙齒廣告，而她接觸有關牙齒健康的事情後發現：「我發現原來用牙線係好緊要，原來用牙線去清潔，其實比起刷牙係更加重要。」連何爸爸都被她捉去檢查牙齒，做了代言人令他更關注家人的牙齒健康。

何沛珈表示最近與朱咪咪一起拍了個牙齒廣告。(胡凱欣 攝)

何沛珈早前剛剛拍完《夫妻的博弈》及《模仿人生》兩部合拍劇集，但被問到現今的市道少開了劇集，她是否也同樣少了工作時，她指：「量嘅話一定係會比之前少嘅，始終拍劇你係好似日日stand by咁，咁而家會多咗時間去做自己嘢。」她在沒工作時會趁空閒時間去學習演戲上的技巧，藉此來增值自己，也會反思自己有什麼不足：「所以其實拍完兩套劇之後，我都有去上咗一個acting嘅course。」

何沛珈早前剛剛拍完《夫妻的博弈》及《模仿人生》兩部合拍劇集。(胡凱欣 攝)

至於少了劇開收入方面有否大減，她則指做藝人收入來源都有不同的方面：「可以透過有廣告啊代言啊或者係出面MC job啊，所以暫時嚟講個影響都唔算太大嘅。（咁有冇做兼職幫補？）我就冇做兼職，主要都係公司畀嘅job，同埋我平時有儲錢嘅習慣，咁都ok嘅，暫時都可以應付到生活所需。」

何沛珈指做藝人收入來源都有不同的方面。(胡凱欣 攝)

雖然何沛珈表示有儲錢的習慣，但是否需要更節省時，她笑指「我本身其實都唔大洗」，而她最大的支出就是妹妹的學費：「咁我就會幫手畀佢學費，我諗我最大筆嘅就係畀妹妹學費。」對於妹妹的學費是多少，她表示都有5位數字。「慳妹」何沛珈平時都沒有過多的消費，她支出最大的就是做gym，被問到有否限制自己每天要花多少錢時，她就表示沒有，但她是「慳自己」。

雖然何沛珈表示有儲錢的習慣，但是否需要更節省時，她笑指「我本身其實都唔大洗」。(胡凱欣 攝)

最疼妹妹的何沛珈笑指：「如果細妹想買啲乜嘢，同我講我都會OK。（即係慳自己錫阿妹？）咁我都係得一粒妹，所以我一定會好錫佢。」