東張西望｜惡霸婆婆強佔自修室坐位長達10年　仲大聲鬧學生嘈住佢

昨日（4日）的《東張西望》講到一位就讀中四的學生May報料，表示在新蒲崗公共圖書館自修室溫習時，一位婆婆因因不滿有學生不斷聊天，在自修室大罵該學生。May把自己的經歷分享到社交平台後，竟然有不少網民都表示自己有同樣經歷，細說之下才發現原來這位婆婆已經霸佔自修室中的兩個位置長達10年之久，猶如「山寨王」一樣。

就讀中四的學生May報料，表示在新蒲崗公共圖書館自修室溫習時，一位婆婆因因不滿有學生不斷聊天，在自修室大罵該學生。(節目截圖)

這位婆婆已經霸佔自修室中的兩個位置長達10年之久，猶如「山寨王」一樣。(節目截圖)

「山寨王」婆婆喜歡在自修室中罵人，把「安靜」這條例視為無物，當日她被拍到罵人時是說：「我冇嘢做？你知唔知我個底啊？（我唔想知！）唔使，你叫我收聲，我會收聲，你唔好走嚟挑釁，係人哋搞我，唔係我搞佢㗎！不分青紅皂白，讀咁多書唔好講嘢啦！」之後婆婆就離開了片段。May表示有人「細聲問條數」甚至乎「拉書包拉鍊」都會令婆婆大聲責罵：「佢然之後佢會突然間鬧人，即係會好癲咁話靜啲啦，你哋傾咗好耐啦！」

「山寨王」婆婆喜歡在自修室中罵人，把「安靜」這條例視為無物。(節目截圖)

「山寨王」婆婆喜歡在自修室中罵人，把「安靜」這條例視為無物。(節目截圖)

婆婆更無視自修室規則，在自修室內進食及高聲說話，令到在場的學生們都感到困擾。《東張西望》於早上11時就到自修室了解，一開始只有一些學生，未見到婆婆，但就見到有雜物（包括風扇、水樽、消毒酒精等）散落於婆婆經常霸佔的坐位上。

婆婆更無視自修室規則，在自修室內進食及高聲說話，令到在場的學生們都感到困擾。(節目截圖)

《東張西望》於早上11時就到自修室了解，一開始只有一些學生，未見到婆婆，但就見到有雜物（包括風扇、水樽、消毒酒精等）散落於婆婆經常霸佔的坐位上。(節目截圖)

有學生向《東張西望》表示婆婆自稱已霸佔自修室達10年：「有人坐佢附近就會嘈，上個禮拜日，佢霸咗2個位嘛，好多時候禮拜日都好多人，但佢依然係霸咗2個位。嗰次入到嚟冇位，佢都係霸咗2個位。」而圖書館的職員只叫他們遠離婆婆，別坐她附近，沒有任何行動。

有學生向《東張西望》表示婆婆自稱已霸佔自修室達10年。(節目截圖)