重量級女星曬市值二千萬別墅擁自家農場　曾炒股蝕半億仍財力驚人

肥媽 (Maria Cordero) 入行多年一直活躍於娛樂圈，工作機會不斷，早已賺到盤滿缽滿，是圈中富婆，坐擁多個物業。她平日也愛在社交網分享她的生活日常，同大家更新近況。日前肥媽就於小紅書以及YouTube上載了她的家居生活短片，片中大曬她位於大埔、市值2千萬元的三層別墅。

肥媽表示《歸來吧》很有共鳴。（《中年好聲音3》）

肥媽4月中上中山打波。（fb@Maria Cordero）

肥媽在影片中公開她別墅內的巨型花園，以及她親手種植的農作物，包括羽衣甘藍、芫荽、薄荷葉、香茅、蔥、番石榴、無花果、百香果及釋迦等。肥媽熱愛烹飪，多年前已在家中種植有機食材。肥媽表示她之前還有種瓜類農作物，可是惹來不少老鼠，所以便不再種瓜類了。肥媽在花園裝了多個太陽能驅鳥器來保護農作物，好用又環保。不少網民都大讚她打理這個自家農場十分厲害。

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽別墅裡的自家農場。(小紅書)

肥媽早前曾在專訪中自爆炒燶股慘蝕半億，但其實她依然不愁生活。肥媽於馬來西亞沙巴就有一幢3800多呎複式豪宅，令外界驚嘆她有如此多物業，肥媽說：「嗰時大陸啲樓咁平，叫啲人買又唔買，之前大灣區啲樓38萬咋，我花成6、7個鐘上去。」

至於共有多少個物業，肥媽說：「有幾多唔講喇，依家逐間分畀啲孫，自己一個老人家邊住到咁多，總之香港、馬拉同惠洲呢3間屋就留畀自己，因為3間都滿載咗我同我老公嘅回憶，全部都係佢一手一腳打造嘅。」從她以往分享過的影片可見，她的沙巴豪宅內有開放式廚房，客廳可放三張大梳化以及一張七人飯檯，旁邊設有旋轉樓梯，露台則有泳池，擁有開揚的山景景觀。

肥媽坐擁多個物業。(網上圖片)