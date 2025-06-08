45歲圈中多功能富豪餅店試食被捕獲　網民目擊一細節揭私下人品

現年45歲的方力申（小方）近年擁有多重身份，除了歌手、演員之外，還身兼游水教練、老闆，集多功能於一身。小方以往曾被標籤「口花」、「花弗」，但自公開與圈外女友葉萱（Maple）的戀情後形象大轉變，不僅承諾陪伴女方走出邪教事件陰影，獲讚有擔當，更於今年情人節宣布兩人結婚，升呢人夫，婚後他經常與太太出雙入對，變身「愛妻號」。而日前有網民在餅店偶遇小方，意外揭露他私下極具教養的一面。

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申與太太葉萱出雙入對。（IG@chan_sau_chu）

近日有網民在社交平台分享「偶遇方力申」的經歷，照片中小方身穿粉紅色T恤，狀態年輕清爽，更親民地舉起勝利手勢與博主合照。博主大讚：「本人真的跟以前一樣沒啥變化！」更透露：「而且！他最後付款了吃老婆餅的小碎碎也順手清理乾淨，我真的非常細節控了，因為一般人都不怎麼會管的。」

有網民在餅店偶遇方力申。（小紅書圖片）

小方用電話影各種麵包，未知是否影給太太看呢？（小紅書圖片）

好開心。（小紅書圖片）

貼文一出，有網民附和寫道：「早幾年都有看過一個日本的 nike 售貨員寫 IG，說幾年後再在店內遇上他。他看完衫，會把衫接好放回原位，所以很有印象。」從對待這些小事的態度，可見小方私下教養非常好。

小方親民地舉起勝利手勢與網民合照。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書圖片）

小方早年已有「圈中隱形富豪」稱號，擁有價值接近5千萬的豪宅，且自細受父親薰陶，個人收藏逾百件天價藝術品，方爸爸曾經透露小方的身家「億億聲」；去年，小方獲無綫（TVB）委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅。除演藝事業外，近年小方近年同時積極打理其游泳學校，事事親力親為，就連廁所都自己落手落腳去洗，早前更為小泳手出頭公開轟泳總，獲不少網民大讚正義感爆棚。

方力申與城中富豪飯聚。（IG圖片）

方力申曾在社交平台展示其家中的收藏品。（IG@alexfongliksun）

去年，小方獲無綫（TVB）委派為巴黎奧運專員，因體貼又專業的採訪態度而一戰翻紅。（IG@alexfongliksun）

方力申不時返游泳學校教水。（IG@alexfongliksun）

方力申返游泳學校落手落腳洗廁所。（IG@alexfongliksun）