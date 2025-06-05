徐濤老師林寶玉擔任模特兒大賽評審　盧駿諾同參選《全民造星VI》

由國際名模教母徐濤（Murine）創辦「徐濤專業模特兒學校」主辦的《Hong Kong's Next Top Model》，日前假西九龍中心一樓廣場盛大舉行初賽。今年賽事吸引了超過300位來自世界各地的參賽者報名參加，當中包括大陸、香港、泰國、汶萊、歐洲、菲律賓、德國及美國等地，當中共有120位晉級初賽，展現模特兒夢想的國際風采。

評審團（左起）模二代高靖、《第二屆國際超級模特兒大賽2024》冠軍 Deniz、國際名模教母徐濤、I.B.H. 國際美容健康總聯合會創會會長 Dr. Carmen Pang、林寶玉、星級導師 Alwyn Chan。

大賽設有四個年齡組別，涵蓋兒童、青少年、成人及熟齡四大階段，參賽者年齡由2歲至68歲不等。評審陣容方面更是星光熠熠，除了主辦人徐濤老師外，還包括模二代導師高靖（Chantel）、最索經理人林寶玉（Connie）、I.B.H. 國際美容健康總聯合會創會會長 Dr. Carmen Pang，以及2024年《第二屆國際超級模特兒大賽2025》冠軍 Deniz，還有星級導師 Alwyn Chan。專業評審團將從台風、自信、服裝表現力、創意及整體印象等層面全方位評分。

評判團與大熱合照。

比賽分為兩個環節，第一環節是中式服裝的才藝表演；第二環節則為晚裝Catwalk秀，是次比賽不僅是時尚的競技舞台，更是一場跨年齡、跨地域的文化盛典。今年大賽備受矚目的17位來自不同背景與國籍的大熱選手名單亦已曝光，其中芬蘭姊妹15歲家姐Anki Karppinen與12歲妹妹Viivi Karppinen專程由芬蘭飛來香港參選；還有18歲的盧駿諾，同時參選《Hong Kong's Next Top Model》大賽及《全民造星VI》，其他大熱包括兒童組的7歲梁凱睎Andrea Rose Hansen、7歲汪瑩翎Blaire、8歲雷鄢綺Fiona、；青少年組的10歲孫𤦍晴Puccini、10歲謝芷琪Cherrelle、11歲Ninnara Delamarche、14歲戴悠Judith、14歲張惠淋Vivian、14歲雙胞胎姊妹費雲帆Isabella及費雲霓Isadora；成人組的18歲雙胞胎兄弟蔡鴻彬Lincon與蔡鴻森Watson，與及熟齡組48歲張麗琼Jojo與43歲吳延燕Lucy。

徐濤、高靖

徐濤與大熱芬蘭姊妹(左)15歲家姐Anki Karppinen ; (右) 12歲妹妹Viivi Karppinen

徐濤與同時參選全民造星VI 的大熱１８歲盧駿諾。

值得一提的是，來自泰國的青少年組選手、年僅11歲的 Ninnara Delamarche擁有151厘米身高，是賣座泰國電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》中的演員。因在泰國有工作在身，而未能參加初賽，但她將專程由泰國飛來香港參加6月29日的總決賽，勢必成為矚目焦點。徐濤老師表示：「今年的參賽者來自不同國家，我期待6月的兩場賽事中，看到更多明日之星誕生，讓天橋上的光芒繼續延續下去。」

評判團與兒童組。

至於總決賽將於6月29日假尖沙咀唯港薈（Hotel ICON）舉行，屆時將頒發全場總冠軍、四大年齡組別的冠亞季軍，以及Facebook、Instagram及小紅書三個平台的人氣大獎。總冠軍將獲得港幣一萬元現金，今年更特別增設「全球國際超級至尊大獎」得獎者獲得五千元現金；另外，主辦單位送出價值十萬港元的超模訓練課程、前往日本時裝周演出的機會（含來回機票）、三年模特兒合約，以及代表香港出席International Next Top Model in Malaysia、並參與及泰國和韓國時裝表演。