花月若知何時圓劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

花月陸劇又名花月若知何時圓，有李曉童作為編劇和執導，由黃婷婷、權裴倫領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。此劇融合了奇幻、重生、權謀、懸疑等元素，圍繞重生與權力鬥爭展開，情節緊湊並層層遞進。曾參演《翠狐戲夫》的女子演唱團體SNH48 成員黃婷婷，今次參演《花月》，令人十分期她在新劇的表現！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

花月電視劇情大綱

天元八年，女主角月千雪（黃婷婷飾）在落日城因被夕暮國細作林芊芊與陸離陷害，最終戰死沙場。她死後一年，男主角花晴明（權沛倫飾）也未能守住長平京，導致天下動盪，生靈塗炭。諸葛仁為了拯救蒼生，以自身壽元為代價，並利用東皇鈴作為媒介，讓月千雪與男主角花晴明兩人重生回到天元六年。

重生後，月千雪與花晴明的命運緊密相連。兩人在過程中逐步化解彼此誤會，一同追查重生背後的真相。雖然前路艱辛，但劇中他們互相扶持，最終成功揭開幕後黑手，搗破了以主夫人為首的林芊芊等人策劃的陰謀，守護了天下蒼生。

花月播出時間｜最新追劇日曆

花月電視劇幾時播?花月一共有18集，由騰訊視頻播放，6月13日起，會員每日中午12點更新2集，首日會更新6集，而SVIP首日則會更新8集。非會員就會由6月20日起，每日更新2集。

花月若知何時圓官微@Weibo

花月演員

黃婷婷 飾 月千雪

曾在落日城因被人陷害，戰死沙場，但後來重生。

花月若知何時圓官微@Weibo

權裴倫 飾 花晴明

因未能守住長平京，導致天下動盪，令人民處於極端艱苦的困境。