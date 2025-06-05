古天樂唔覺AI科技會取締幕後 讚林峯「表櫈」好 建議試多幾款

古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳今晚出席電影《私家偵探》首映。對於嘉和戲院全線結業，被問到會否影響新戲，古天樂表示：「一間戲院結業有好多原因，第一可能租貴，我覺得新舊取締都需要，有啲戲院越搞越細，大戲院經營貴，我唔覺得直接同電影有乜關係。」

劉冠廷拍攝新戲時，老婆陀B不太穩，在馬來西亞拍攝時心掛掛。

周秀娜認為與經濟環境差有關。問到下半年的電影市道，古天樂表示不算太差，也有戲開，但經濟差影響投資者信心。至於AI對電影業的影響，古天樂認為，「要知道如何應用AI，其次喺唔好抗拒，大家成日問AI會唔會取締我哋好多工種，但佢已經出現，要多啲了解。」他不認為電影工作崗位會被取代，但依家AI普及化，可能係工種改變，但要多啲了解點應對。」

古天樂8月做手術，但無需停工。

提到在林峯演唱會上，唱《天命最高》時全場觀眾勁high ，古天樂表示亦有感受到，又透露當晚所穿的全黑服裝是特別訂製。對於林峯爆他喜歡唱K，古天樂說：「我真係好耐無唱K，佢以為我鐘意唱K係年幾前。」而對於林峯的「表櫈舞」成熱話，他說：「跳得好好，其實應該試下唔同嘅櫈。其實當初佢叫我時，係無諗住做嘅，講下講下話好。」其後又搞笑說「表櫈」是表哥與表弟親戚，又叫大家不要想太多。

而視網膜穿洞，古天樂透露將在8月底進行手術，但完全不需再休息。「即刻去打波又得，游水又得。我講錯咗，游水唔得，沖涼都要好小心。」