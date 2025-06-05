《折腰》結局甜爆　《許我耀眼》陳偉霆霸道總裁戀趙露思緊接上架

六月有多部陸劇輪流上演，從古裝傳奇到現代都市，每部都讓人目不暇給！接下來就讓我們一起走進六月陸劇的世界，看看Viu有哪些精彩劇集能搶佔你的追劇清單吧！

1.《折腰》 結局在即

古裝愛情陸劇《折腰》講述小喬（宋祖兒飾）祖父曾因陣前撤兵使魏氏祖孫被害，兩族從此結下血海深仇，倖存的魏劭（劉宇寧飾）自幼發誓要誅李肅、滅喬家。十四年後，魏劭已為戰場梟雄，他扛起家族責任率軍劍指焉州；為了改善百姓生計，他向世仇喬家提出聯婚；小喬深知姐姐心有所屬，決定成全摯親代姐出嫁。

《折腰》 深受網民喜愛，可惜即將大結局。

在最新劇情中，蘇娥皇與良崖王結成盟友，魏劭既要出兵援助焉州，又要迎戰劉琰，形勢嚴峻；劉琰的大軍能出奇制勝，是因為找到了小喬曾讓大喬在廉崗山挖的暗道，這條暗道連接廉城與嘯岡，為良崖王的入侵提供了便利；小喬為了彌補自己挖暗道的失誤，前往博崖找大喬搬救兵，但大喬以博崖兵力有限為由拒絕幫助。魏劭在權衡兩國危機時內心掙扎，最終決定採取行動⋯⋯

小喬（宋祖兒飾）祖父曾因陣前撤兵使魏氏祖孫被害，兩族從此結下血海深仇。

倖存的魏劭（劉宇寧飾）自幼發誓要誅李肅、滅喬家。十四年後，魏劭已為戰場梟雄，他扛起家族責任率軍劍指焉州；為了改善百姓生計，他向世仇喬家提出聯婚。

《折腰》魏劭和小喬甜中帶虐，二人終於在結局前再度上演甜蜜，吻得難分難捨，盡情派糖！不少觀眾直指兩人的感情屬於「先婚後愛」，日常鬥嘴的互懟場面既甜又虐：「圓房戲真是教科書級」、「吻戲又生澀又純情又急切」、「欲而不俗，真的很好看」！魏喬CP感情線圓滿收場，兩人攜手建立幸福的三口之家，魏劭更被網友調侃為「狼狗變奶狗」，足見其慈父形象大獲好評！

魏喬CP感情線圓滿收場，兩人攜手建立幸福的三口之家，魏劭更被網友調侃為「狼狗變奶狗」。

《折腰》魏劭和小喬甜中帶虐，二人終於在結局前再度上演甜蜜，吻得難分難捨，盡情派糖！

2.白鹿、曾舜晞《臨江仙》 即將上架

由白鹿、曾舜晞主演的古裝仙俠劇《臨江仙》講述了四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間複雜而虐心的愛情故事。兩人本是同源共生的仙侶，卻因誤會反目成仇，經歷了決裂喪子等重重磨難，花如月似乎忘記了與白九思的過去，而白九思則對她懷有複雜的恨意。隨著劇情發展，兩人逐漸發現這一切背後隱藏著更大的陰謀，最終解開誤會，攜手共度劫難，拯救蒼生的故事。

不同於常見的小說改編劇集，《臨江仙》為原創劇本，該劇開拍以來劇情高度保密，就連主演也透露不多，從而增加了觀眾的好奇心！此外，劇集由近年來備受矚目的演員白鹿擔正，近年由她主演的多部劇集播放量均破百億​​，尤其《長月燼明》不僅在播出期間引發熱議，還持續吸引觀眾​​收看！這次由她和曾舜晞組成的「花白CP」格外讓人期待，劇中還有何瑞賢、陳鑫海等實力派演員加盟，勢必掀起新一輪追看潮！

由白鹿、曾舜晞主演的古裝仙俠劇《臨江仙》講述了四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間複雜而虐心的愛情故事。

3.陳偉霆、趙露思《許我耀眼》 即將上架

都市情感陸劇《許我耀眼》講述心機女主播許妍（趙露思飾）與腹黑霸總沈皓明（陳偉霆飾）是一對人人艷羨的夫妻，許妍從小與外婆相依為命、性格倔強，但她憑借自己的努力在大城市站穩腳跟。為了與沈皓明結婚，她不惜編造了一個個謊言，隱藏自己的真實身份和過去​​。然而隨著秘密被逐步揭開，兩人之間的矛盾爆發，正當許妍選擇離開沈皓明的掌控​​，沈皓明卻在失去許妍後才意識到自己對她的深情，開始全力挽回⋯⋯

陳偉霆、趙露思《許我耀眼》 即將在Viu上架。

都市情感陸劇《許我耀眼》講述心機女主播許妍（趙露思飾）與腹黑霸總沈皓明（陳偉霆飾）是一對人人艷羨的夫妻，但因為一個謊言引發極大矛盾。

劇中趙露思一改以往甜妹形象，挑戰複雜的內心戲碼，展現了從說謊者直面真實的轉變​​；陳偉霆飾演的沈皓明則是一位事業成功但內心孤傲的都市精英，他與許妍之間的感情線充滿張力​​，兩人的化學反應也備受關注！此外，據悉趙露思在劇中更換了超過50套造型，堪稱時尚教科書​​，她的造型和角色設定也引發了大量網民討論，直接拉高了觀眾的期待值！

陳偉霆飾演的沈皓明是一位事業成功但內心孤傲的都市精英，他與許妍之間的感情線充滿張力。