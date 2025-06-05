地下女團Denpa AI衝上地面同主流合作：好憧憬可以上到咁大嘅舞台

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting）今日（5日）於尖沙咀一Live House舉行《心急人電音祭》發布會，宣布於7月12日於麥花臣場館舉行廣東歌電音盛宴。地下女團Denpa AI（珊珊、巴龍、倉鼠、小藍）也有現身支持，她們表示到時會與James Ting有合作的舞台。

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting）今日於尖沙咀一Live House舉行《心急人電音祭》發布會。(胡凱欣 攝)

地下女團Denpa AI（珊珊、巴龍、倉鼠、小藍）也有現身支持，她們表示到時會與James Ting有合作的舞台。(胡凱欣 攝)

Denpa AI接受《香港01》訪問時表示今次是第一次與James Ting合作，更透露將會有怎樣的合作：「咁我哋今次首次嘅合作，我哋都小試牛刀，我哋三隊各自嘅隊伍會有一首嘅原創歌曲，同埋James Ting老師會以Maglie嘅形式去合作。」珊珊更偷偷透露會表演James Ting名曲《心急人上》。

珊珊更偷偷透露會表演James Ting名曲《心急人上》。(胡凱欣 攝)

被問到作為地下偶像團體，今次可以與主流合作，她們覺得是一個破天荒的新嘗試：「我哋今次可以同咁多地上嘅歌手，我哋作為一個地下偶像嘅狀態，真係一個破天荒嘅嘗試，雖然有啲緊張但係我好期待。」倉鼠則表示很開心：「無論係小丸子定係《心急人上》呢啲歌都係我好細個開始聽，今次有榮幸可以同到作曲家一齊去表演。」

被問到作為地下偶像團體，今次可以與主流合作，她們覺得是一個破天荒的新嘗試。(胡凱欣 攝)

第一次與主流合作的她們即表示緊張：「之前未試過同任何地上嘅作曲家或者地上嘅idol合作過，好期待今次嘅表演活動。（作為地下idol點睇主流idol？）覺得佢哋好勁啊，好憧憬可以上到咁大嘅舞台度。非常之羨慕佢哋可以喺咁大嘅舞台表演，咁今次都可以畀我哋有一個機會喺麥花臣度表演，所以我哋好重視今次嘅活動。」