東張西望｜騙徒呃苦主130萬　被揭發後直認不諱仲話自己夢遊緊

TVB節目《東張西望》早前曾報道過多宗涉嫌假冒公職人員，聲稱擁有特殊渠道可以購買演唱會門票及平價電話而詐騙的事件。昨日（5日）播出一集講到警方拘捕了一名57歲男子，涉嫌冒充警員，出售iPhone及演唱會門票後失聯，騙取逾31萬元。

《東張西望》早前曾報道過多宗涉嫌假冒公職人員，聲稱擁有特殊渠道可以購買演唱會門票及平價電話而詐騙的事件。(節目截圖)

但原來這名男子所騙取的並不止31萬元，而是130萬元。有苦主黃小姐報料，聲稱自己曾被該名男子詐騙，涉款高達130萬元。黃小姐表示去年10月認識該名男子，對方自稱食環署高層，並表示可以平價買到劉德華演唱會的門票、電話及金條等。黃小姐講述自己受騙的經過表示向該名男子買了7張劉德華演唱會門票：「我就好信佢，畀咗3萬幾佢。成日都話佢係上面（內地），跟住又話有第二個渠道帶金條落嚟，問你可唔可以幫我，其實我喺上面啲錢係唔可以用。」

苦主黃小姐報料，聲稱自己曾被該名男子詐騙，涉款高達130萬元。(節目截圖)

黃小姐前後向他轉帳了過百次：「借咗財務公司70萬，40萬係我家姐，10萬係我自己，佢成日話你唔畀我，我就落唔到嚟。落唔到嚟就畀唔到你。我驚如果我唔畀錢佢，佢又唔會畀返啲嘢我。」後來節目播出後，黃小姐質問該名男子，該名男子直認不諱，承認自己就是騙徒，但亦向黃小姐表示「自己都唔知自己做緊啲乜」！

黃小姐前後向他轉帳了過百次。(節目截圖)

黃小姐指該名騙徒向她說：「佢話自己食得藥多，所以自己好似夢遊咁樣去做咗一啲唔知自己做緊啲咩嘅嘢。」黃小姐表示下一步行動就是去報警。