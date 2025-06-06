24歲「小可愛」尾隨弟弟步伐參加選秀　本來只想讀大學搵份工就算

「Y2K 廣東歌電音先驅」丁偉斌（James Ting）昨日（5日）於尖沙咀一Live House舉辦《心急人電音祭》發布會，宣布於7月12日於麥花臣場館舉行廣東歌電音盛宴。人多勢眾的香港新女團「偶像女生」即場跳出《心急人上》，在16位女生的舞蹈下，為這一首歌加添了一點可愛感。

人多勢眾的香港新女團「偶像女生」即場跳出《心急人上》。(胡凱欣 攝)

在16位女生的舞蹈下，為這一首歌加添了一點可愛感。(胡凱欣 攝)

「偶像女生」成員24歲的小倬，她22歲弟弟黃星綽亦是參加選秀比賽出道，早前黃星綽接受《香港01》訪問時曾表示自己會喜歡跳舞都是受姐姐小倬影響。小倬被問到比她早參加選秀的弟弟有沒有傳授經驗時，她笑指有及自己之前其實沒有意思參加選秀：「我細佬細個已經想做呢樣嘢，咁嗰陣反而係我就仲係諗住要讀大學，跟住之後出嚟搵份工咁樣。即係比較想行一條叫做正常啲嘅路啦，因為咁樣大家覺得會穩定少少啦。」

「偶像女生」成員24歲的小倬。(胡凱欣 攝)

藝人黃星綽昨日出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」。(胡凱欣 攝)

小倬笑指有及自己之前其實沒有意思參加選秀。(胡凱欣 攝)

當時的小倬只是一個支持弟弟的角色，直至到有「偶像女生」這個機會，發現自己原來也想嘗試：「咁我都想嘗試一下，所以就去咗join呢個。咁我哋之間其實講嘅好多話題都係圍繞住上台嘅時候表現點樣會好啲，或者唱歌點樣可以把聲洪亮啲明顯啲咁樣。」小倬更指弟弟因為上台唱歌的經驗比她豐富，所以就當起了「前輩」傳授經驗。至於傳授了什麼，小倬表示弟弟叫她一定要做的是：「你記住一定要望住台下嘅觀眾，一定要望實佢哋對眼。」黃星綽叫姐姐增加與粉絲的眼神接觸，就可以令她吸引更多的粉絲來支持，「所以我喺佢身上面都獲益良多」。

當時的小倬只是一個支持弟弟的角色，直至到有「偶像女生」這個機會，發現自己原來也想嘗試。(胡凱欣 攝)

其次小倬表示家人都會覺得她能讀大學的話，出來找工作也會比較穩定，最後是因為自己太愛表演，加上她年紀亦是參加選秀最後時期：「所以見到有呢個機會，又想趁後生嘅時候再做多啲嘗試。」所以她就去參加了「偶像女生」這個選秀。

小倬表示家人都會覺得她能讀大學的話，出來找工作也會比較穩定。(胡凱欣 攝)

早前弟弟都有透露過自己未能固定給家用媽媽，小倬都坦言自己也有這個情況：「因為呢行始終都唔穩定，同埋我哋啱啱先起步，都未有好穩定嘅收入。再加上其實我哋未出道，仲係一班練習生嚟。所以我都希望有一日，可以同細佬一樣可以孝順父母，畀多啲家用屋企人！」