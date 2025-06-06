哪一天我們會紅｜李琛瑜勇追演藝夢靠信用卡度日　用一年還完卡數

香港影視圈中有不少明星是舞台劇演員出身，就好像謝君豪、蘇玉華、劉俊謙等，均在圈中闖出好成績，而身為他們師弟的新人李琛瑜（Sam)，亦有望跟隨他們的步伐成為明日之星。近年，嘗試多接觸電視拍攝的李琛瑜在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》中有出色表現引起關注，有幸地《香港01》與他相約進行專訪，探索這位27歲大男孩的內心世界。



頭髮：Lobo Chung@ArtifyLab

化妝：YoYo Mok

服裝：GROCERY @gro_grocery

場地：Where Buddha Bar (TST）

李琛瑜畢業於香港演藝學院，舞台劇演員出身。

《哪一天我們會紅》飾演林特（臨時特約演員）

畢業於香港演藝學院的李琛瑜，接觸電視拍攝經驗不多，《哪一天我們會紅》是他第二部電視作品。在劇集中他飾演林特，是一位臨時特約演員，其實人物角色與其現實生活有相似之處，需在圈中尋找突圍而出的機會，提到在演出這個角色時有何困難之處，他就表示：「這個角色導演跟編劇都給我很大自由度去發揮，我覺得最難的可能是，因為角色需要抽煙，有一場要不停抽煙，在學校門口，拍的時候剛好是放學時間，有很多小朋友出入，我大約也抽了20-30支煙，尼古丁上了頭（頭腦）一整晚睡不着也吃不下飯。還有因為衣服很緊的關係，我要保持着縮肚子，不能讓別人看見我的肚腩。」可想而知，演員絕對不是一份簡單的工作。

李琛瑜在劇中飾演一位臨時特約演員。（sam.lsy＠IG）

舞台劇與電視圈的分別

作為舞台劇出身的演員，當跳出舒適圈接觸電視圈，一定會感受到不同之處，李琛瑜就體會到這一種的分別：「我覺得舞台劇跟電視、電影，我自己暫時體驗的分別就是舞台劇能給觀眾看見你之前是經過一、兩個月的時間探索及排練，跟對手已有了很多配合，大家已有共識整件事是怎麼走下去的，因為同一場戲已演過二十次以上。但是電視劇可能你在那一天弄好妝髮，跟導演說兩句了，甚至乎不用多說，直接就演出，這個在考演員臨場發揮跟one take ，這個是最大的分別。」

而站在他的立場，他亦認為無論電影還是電視也好，事前的排練是很重要的：「我覺得需要一個前期的準備，如果時間、成本許可的話，應該花時間去做一些前期工作，譬如飾演情侶的話，我覺得兩個演員需要時間去認識，互相深入的去做交流，如果兩個演員第一次見面就要拍，譬如拍一些親密的戲份，其實也會尷尬的。」

李琛瑜認為無論電影還是電視也好，事前的排練是很重要的。

你有想過自己會有紅的一天嗎？

老實說身為演員有那一個是不想紅的呢？就好像劇名一樣《哪一天我們會紅》，問到有想過自己有紅的一天嗎？李琛瑜大方回答：「我覺得在香港這個時代，你要靠演員這個工作去賺錢，真的需要紅的。你說是不是真的很想紅，我想並不是，我會說是需要紅多過想紅。」其實，在這個圈裡紅與不紅需要靠運氣，到底哪一天會紅，只有上天才知道。

娛樂圈是一個充滿未知數的行業，成不成功不是單靠用努力去說話，但能夠訂下目標朝着這個方向邁進，最起碼會有推動力，原來李琛瑜最初為自己訂立的一個目標是：「我覺得30歲之前就應該要提名一個金像獎最佳新演員，但現在已經27歲了，所以這個目標還不知道能不能實行，但是我會說我現在先專注在短期目標，譬如即將會有舞台劇，現在的目標就是要如何投入這個角色當中，排好這個演出完成這個演出。」同時，他亦希望能遇上一個好的劇本及很想演的角色。

李琛瑜工作機會不多，曾需靠信用卡度日。

收入不多需靠信用卡度日

作為圈中新人，知名度不足，往往工作機會就不多，李琛瑜在生活上曾遇上困難，銀行存款更是少得可憐，需靠信用卡度日：「我有保持做兼職的工作，一個月可能只有一千幾百，自己是跟家人一起住開支不算大，就靠信用卡去吃飯度日，之後用了一整年時間才慢慢還完信用卡數。」

外型出眾。（sam.lsy＠IG）

戲劇世界充滿新鮮感堅持走下去

明知道娛樂圈這條路難行，但李琛瑜依然堅持走下去，令他不放棄的原因原來是：「我在其他行業裡找不到享受的感覺，譬如我兼職工作沖咖啡，我會享受去弄一杯好喝的咖啡，但是始終不及我演一個角色得到心靈上的滿足感，得到跟觀眾分享一個故事的成功感，戲劇帶給你的東西，不只是你演一個角色是有多開心，有多少困難及挑戰，而是你在過程中，不停的審視自己，整理自己的人生，投入在每一個角色中，然後遇到不同的劇本、不同的演員對手、不同的導演，又有新的體會跟想法，那一種的新鮮感是令我仍然很期待演戲的原因。」

因為演戲充滿新鮮感，令他繼續堅持走這條路。（sam.lsy＠IG）

演員最好的記憶點是角色

娛樂圈不乏俊男美女，更不乏演技出色的演員，所以個人特徵，能擁有記憶點絕對能幫助演藝事業，對於這個問題，李琛瑜從未想過，但在他心裡認為一個演員最好的記憶點就是出演的角色：「演員最好的記憶點應該是他曾經演過的角色，而不是對我個人有甚麼很強的記憶點，因為我覺得你對我個人有很強的記憶點，那就代表說我只能夠演你對我的印象或者形象的角色。所以我希望令到人認識我，記得我的是因為我的演出。」身為摩羯座男孩，相信李琛瑜務實，不會半途而廢的個性能為他在圈中打開一扇窗。