已故麗新集團主席、曾任亞洲電視董事局主席及永遠榮譽主席的林百欣(林伯)的長子林建名(大少)細女林煒珽(Veronica)在2018年與外籍男友Steve結婚,2022年5月誕下一子Brendan,今年2月林煒珽分享懷第二胎的喜訊,今日(6日)她在IG宣布細仔Cian已順利出世:「And then we were 4 ❤️Welcoming Cian Loman into the world. 2 boys down, double trouble awaits 😆。(我們組成四口之家了❤️歡迎Cian Loman來到這個世界。兩個男孩,雙重麻煩正在等着我們😆)」

林建名(大少)細女林煒珽。(IG圖片)

林建名與兒孫合照。(IG圖片)

林建名為大名娛樂老闆,2021年1月因淋巴癌病逝。(IG圖片)

溫馨。(IG@veronicawtlam)

Brendan三歲生日會。(IG@veronicawtlam)

Brendan三歲生日會。(IG@veronicawtlam)

林煒珽再做媽媽。(IG@veronicawtlam)

太多紙碎,林煒珽忍唔住要掩鼻。(IG@veronicawtlam)

上圍勁升Cup。(IG@veronicawtlam)

+ 3

林煒珽透露第二胎同第一胎同樣早產,但都捱到37周才生,從晚上9點開始宮縮,一直持續到凌晨4點,今次她選擇剖腹產,直言整個過程比第一胎好很多。相中所見,素顏出鏡的林煒珽手抱囝囝,同老公合照,一家三口好溫馨!

第二胎出世。(IG@veronicawtlam)

可愛!(IG@veronicawtlam)

可愛!(IG@veronicawtlam)

好溫馨!(IG@veronicawtlam)

好溫馨!(IG@veronicawtlam)

大肚。(IG@veronicawtlam)

靚。(IG@veronicawtlam)