愛回家之開心速遞最新劇情｜大小姐炒熊樹仁？原因曝光！

熊樹仁面對動畫製作嘅挑戰，唔願進修又想保住飯碗，究竟最後會點樣化解呢場職場風波？TVB《愛．回家之開心速遞》2573-2577劇情劇透，由羅鎮嶽、李綺華、袁寶慧、馬俊縈作為編劇，羅鎮嶽、林建祥為執導，由劉丹、單立文、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀等人領銜主演的一套以家庭喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。

《愛回家之開心速遞》2573-2577集劇情

《愛回家之開心速遞》第2573集(06/09)

城安因為某些原因，堅決拒絕再扮演女性角色，甚至發下毒誓。與此同時，吳旺達政府委派他負責為一間網購店製作宣傳影片，但城安面臨經費不足的困境。於是，凌凌和其他人主動伸出援手，協助他完成拍攝工作。凌凌根據城安提出的「構思」，全力籌備，並獲得眾人一致讚賞。但城安認為影片仍有改進空間，於是又提出了新的想法。可是城安卻坐享其成，「一時一樣」，令眾人不滿，凌凌更忍無可忍。後來城安認錯，並且知道凌凌正需要幫助。

《愛回家之開心速遞》第2574集(06/10)

力蓮委託樹仁為客戶製作一段30秒的動畫宣傳短片，但動畫製作並非樹仁的專長，所以他不熟悉相關技術為由推辭此項工作。力蓮仍堅持要求樹仁申請公司提供的進修津貼，學習相關的動畫製作課程。然而，樹仁對力蓮的要求置若罔聞，沒有積極行動。後來他意識到自己已經多次幸運地逃過被解僱的危機，甚至發現力蓮疑似提到要「炒」他，但他依然不願意去進修。相反，他試圖尋找其他出路，為自己的職業生涯鋪設後路，卻屢次碰壁。直到某個契機出現，樹仁受別人啟發，決定不可辜負生命，積極充實自己。

《愛回家之開心速遞》第2575集(06/11)

潮偉和瑞輝渴望出國觀看一場電單車大賽，但門票極為搶手。期後，他們發現Ceci是主辦方的貴賓，希望能透過她取得門票，可惜未能如願。Ceci表示願意帶其中一人一同前往觀賽，但條件是那個人必須陪同她參加當地的多個活動和場合。聽到這個條件後，潮偉和瑞輝都毫不猶豫地答應了，但Ceci卻難以抉擇到底要選擇誰同行。兩人擔心她會改變主意，於是開始想盡辦法去討好她，並作出不少嘗試，甚至要向力蓮和尚善隱瞞真相。然而，Ceci依然沒有做出決定，這讓潮偉和瑞輝為了摸清她的喜好，吃下不少苦頭。

《愛回家之開心速遞》第2576集(06/12)

大四喜成功為慈善活動籌集得大筆善款，敢威特地舉辦慶功宴，並邀請媒體前來採訪報導。然而，熊家眾人在宴會中遇到突發狀況，慌亂失措，連累主持人出醜，龍家人則表現淡定。因若水等人被網民嘲笑，不敢再參加類似的公開場合。但樹根卻早已答應攜帶家人出席敢威為某位島主舉辦的晚宴。為了避免再次出醜，彤彤和瑞素決定對大家進行特別訓練，令他們學會在突發狀況下保持冷靜，訓練初期成效顯著。然而，眾人仍擔心會在飯局上會出現差錯，所以，尚善提出了一個解決方案。

《愛回家之開心速遞》第2577集(06/13)

壯的新鞋被頑童弄髒，但對方毫無悔意。於是，壯設計想教訓頑童一番。可是，Elaine認為壯的處理方式不夠妥當，甚至直言他將來不可能成為一位好爸爸！得知「能夠成為一個好父親」是Elaine選擇伴侶的重要條件之一，壯決心彌補自己的不足。由於壯從小缺少父愛，壯只能向身邊其他父親學習，將他們當作榜樣，並且下了很大功夫努力提升自己成為一位好爸爸。為了令Elaine對他改觀，他決心讓她看到自己會是一位好父親的一面，並嘗試實踐多位父親分享給他的心得。