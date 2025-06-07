兩屆視后曬新髮型重新找回自己勁開心　自爆留長頭髮原因只有一個

憑電視劇《鬼同你OT》和《城寨英雄》連奪兩屆視后的胡定欣，因美貌及出色演技，離開無綫後依然人氣十足。雖然電視劇產量減少，但她卻絲毫沒有經濟壓力，因為她早已上岸，吸金多年的她據悉住在清水灣豪宅「傲瀧」，與王浩信、袁偉豪，周柏豪等人做鄰居，過住單身貴族的生活。月前她更承認新戀情，與外科醫生陳健華拍拖，沐浴在愛河裡的她狀態絕佳。​早前有網民在香港街頭偶遇胡定欣拍vlog，就大讚她拍拖後整個人少女感滿滿。

有網民指胡定欣拍拖後感覺不一樣，比過往柔和得多。（小紅書）

有網民指胡定欣拍拖後感覺不一樣，比過往柔和得多。（小紅書）

有網民指胡定欣拍拖後感覺不一樣，比過往柔和得多。（小紅書）

胡定欣亦不時會更新社交網同大家分享近況，日前她就post了自己剪短頭髮的照片，以「回到短髮的我🖤」為標題，留言寫道：「留長頭髮對於我嘅目的只有一個 就係工作 (但其實我係束起多過放落嚟）每次留長頭髮 我都係挑戰自己的耐性 究竟我可以留到幾長 堅持幾耐 哈哈哈哈 時限又到啦 天氣好熱 頭髮好重 喺時候又Say Goodbye 我揾返自己啦!!!!!!!💇🏻‍♀️🙋🏻‍♀️✌🏽✌🏽✌🏽✌🏽」原來她並不喜歡留長頭髮，剪短頭髮才能做回自己。胡定欣的短髮look靚得清爽有型，她的好友曹永廉就留言大讚她：「其實妳光頭都咁靚」。

胡定欣的新髮型。(小紅書)

胡定欣的新髮型。(小紅書)

胡定欣的新髮型。(小紅書)