性感女神慶祝37歲生日盡騷澎湃上圍 近年成功轉型做監製揚威海外
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年37歲的崔碧珈（Anita）在2014年憑電影《辣警霸王花》正式出道，其後憑在《喜愛夜蒲2》中的火辣演出而為人熟識，她亦曾推出寫真集，因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。近年崔碧珈歌影視三棲發展，並將工作重心轉往海外，更愈戰愈勇，日前她就透露剛剛在法國完成新戲拍攝，並即刻返港同媽媽補過生日！
崔碧珈寫道：「眨吓眼我就30+7喇🎂Happy Birthday to me🥳雖然正日生日係上個禮拜5月27號♊️但法國一拍完戲就特登立即回港，今日終於返到屋企同媽咪慶祝🥰❤️媽咪訂咗一個3.5磅英國伯爵茶味大蛋糕，成屋連埋朋友20個人食都夠😋好開心今年嘅生日願望已經實現咗，就係確實會喺摩納哥蒙地卡羅舉辦『高影國際微電影節』🎞️但係人點都係貪心嘅，點都許多個願望😝祝自己同媽咪都身體健康，開開心心💕」相中所見，身穿藍色吊帶背心的崔碧珈對着蛋糕許願，而她胸前開窿的設計更凸顯出她的豐滿上圍，相當性感！
其實崔碧珈早前已宣布旗下公司將會在歐洲舉辦微電影節，並將於今年9月在當地舉行實體記者招待會公布詳情細節。出身小康之家的崔碧珈，從小獲父母栽培，13歲獲得英國皇家音樂學院鋼琴八級資歷，其後赴英國留學，2012年在謝菲爾德大學（The University of Sheffield）讀碩士期間放假回港，獲金牌經理人黃柏高（Paco）賞識簽約成為旗下藝人，她決定放棄學業並留港發展演藝事業，曾拍攝多部電影，以性感形象見稱。2018年崔碧珈首次踏足康城影展，並參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》，成為首位參與製作法國電影的華人！同年崔碧珈創立高影娛樂有限公司，參與不同的影視出品和製作。近年崔碧珈頻頻飛歐洲工作，又獲Hermès邀請出席巴黎時裝周，更曾三度登上康城影展紅地氈，相當犀利！