性感女神慶祝37歲生日盡騷澎湃上圍　近年成功轉型做監製揚威海外

現年37歲的崔碧珈（Anita）在2014年憑電影《辣警霸王花》正式出道，其後憑在《喜愛夜蒲2》中的火辣演出而為人熟識，她亦曾推出寫真集，因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。近年崔碧珈歌影視三棲發展，並將工作重心轉往海外，更愈戰愈勇，日前她就透露剛剛在法國完成新戲拍攝，並即刻返港同媽媽補過生日！

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈被兩名霸王花夾攻踩她胸部，真慘！

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

身材出眾。（IG@anitachui）

因驕人身材而令觀眾留下深刻印象。（IG@anitachui）

性感！（IG@anitachui）

崔碧珈寫道：「眨吓眼我就30+7喇🎂Happy Birthday to me🥳雖然正日生日係上個禮拜5月27號♊️但法國一拍完戲就特登立即回港，今日終於返到屋企同媽咪慶祝🥰❤️媽咪訂咗一個3.5磅英國伯爵茶味大蛋糕，成屋連埋朋友20個人食都夠😋好開心今年嘅生日願望已經實現咗，就係確實會喺摩納哥蒙地卡羅舉辦『高影國際微電影節』🎞️但係人點都係貪心嘅，點都許多個願望😝祝自己同媽咪都身體健康，開開心心💕」相中所見，身穿藍色吊帶背心的崔碧珈對着蛋糕許願，而她胸前開窿的設計更凸顯出她的豐滿上圍，相當性感！

生日快樂！（IG@anitachui）

生日快樂！（IG@anitachui）

生日快樂！（IG@anitachui）

從不吝嗇大曬好身材。（IG@anitachui）

好Fit。（IG@anitachui）

Deep V！（IG@anitachui）

崔碧珈宣布旗下公司將會在歐洲舉辦微電影節！（IG@anitachui）

其實崔碧珈早前已宣布旗下公司將會在歐洲舉辦微電影節，並將於今年9月在當地舉行實體記者招待會公布詳情細節。出身小康之家的崔碧珈，從小獲父母栽培，13歲獲得英國皇家音樂學院鋼琴八級資歷，其後赴英國留學，2012年在謝菲爾德大學（The University of Sheffield）讀碩士期間放假回港，獲金牌經理人黃柏高（Paco）賞識簽約成為旗下藝人，她決定放棄學業並留港發展演藝事業，曾拍攝多部電影，以性感形象見稱。2018年崔碧珈首次踏足康城影展，並參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》，成為首位參與製作法國電影的華人！同年崔碧珈創立高影娛樂有限公司，參與不同的影視出品和製作。近年崔碧珈頻頻飛歐洲工作，又獲Hermès邀請出席巴黎時裝周，更曾三度登上康城影展紅地氈，相當犀利！

崔碧珈形象性感。（IG@anitachui）

崔碧珈身材出眾。（IG@anitachui）

崔碧珈坐頭等艙豪遊杜拜。（IG@anitachui）

參演兼監製法國意大利合拍電影《FOLLIA》。（IG@anitachui）

3歲開始學鋼琴。（IG@anitachui）

2018年崔碧珈首次踏足康城影展。（IG@anitachui）

崔碧珈近年轉向歐美市場發展，更踏上康城紅地氈。（IG@anitachui）

2019年再度出席康城影展。（IG@anitachui）

2023年5月與法藉電影團隊現身法國康城。（IG@anitachui）

出席第45屆莫斯科國際電影節。（IG@anitachui）

獲Hermès邀請到法國睇Hermès 2023春夏時裝騷。（IG@anitachui）

全身的衫褲鞋都是由Hermès提供！（IG@anitachui）