李金凱拍《愛回家》二姐貼身照顧　單立文被歌聲打動流下一滴眼淚

《中年好聲音 3》人氣選手李金凱將加盟《愛.回家之開心速遞》消息一出，在網絡引發很大迴響。早前無綫官網率先上載金凱拍劇期間、與音樂界前輩單立文（豹哥）大 Jam Acoustic 版《今生今世》的短片，旋即吸引近半百萬點擊，網民大讚金凱的靚聲與豹哥的結他伴奏是不得了的完美結合：「彈得漂亮」、「唱得更漂亮」，亦有不少網民心急留言詢問金凱在《愛‧回家》出場時間。

金凱將於本周播出的《愛‧回家》強勢登場，與豹哥有大量對手戲。

金凱直認人多時會怯場。

據知，金凱將於本周播出的《愛‧回家》強勢登場，與豹哥有大量對手戲之餘、二人還會在劇集中大 Jam 廣東歌！是次雖是金凱首度拍劇，但他全程零怯場，而且全程細心聆聽監製耀堅及豹哥的指導，表現專注又專業；尤其拍攝 Jam 歌環節，二人不但一有空檔即爭取時間排練，豹哥更不斷翻聽 playback 加以調整務求Jam 出最理想水準！

金凱的二姐全程貼身照顧金凱。

金凱二姐隨身袋好歌詞及對白讓金凱可隨時練習，相當貼心。

雖然只是兩幕戲，二人卻拍足大半個晚上，期間金凱的二姐全程貼身照顧金凱，還隨身袋好歌詞及對白讓金凱可隨時練習，相當貼心。另當晚企足全程監場的監製耀堅，透露為金凱度身訂造了這套閃亮歌衫造型，希望令觀眾眼前一亮。對於金凱表現,監製耀堅說：「從第一次見面就感受到金凱對演戲充滿熱誠,拍攝當日佢準備充足，演繹方面亦同我想法一至,表現恰到好處，值得期待。」

監製特別為金凱訂製閃令歌衫。

金凱將於本周播出的《愛‧回家》強勢登場，與豹哥有大量對手戲。

二人會Jam Acoustic 版《今生今世》。

談到首度合作即要 Jam 歌，二人均笑言最大挑戰是準備時間不足，金凱接受娛樂新聞台訪問時說：「我們只有昨天通話的七分鐘，而且還要唱廣東歌。」豹哥則全程對金凱讚不絕口，他透露有天在家中無意中看到《中 3》，並被李金凱獻唱的《今生今世》深深打動：「我心諗，咦？點解有滴眼淚喺眼角留低咗呢？咁我就記住金凱喇。」並直指金凱是大眾開心果：「我覺得佢好有創作力同好富幻想，『你就是新的歡樂，我看每個人看到你都很開心。』」另金凱接受 tvb.com 訪問時，則自揭拍劇兩大難度：「有很多人在的時候，我就會有一點點的緊張。還有對白，豹哥跟我說，要想辦法，把對白變成自己說的話，就會自然一點。」

金凱係大家嘅開心果！