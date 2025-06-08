樂壇天后13歲兒子暴風式成長目測高過媽咪 愈大愈靚仔勁有星味

現年51歲的樂壇天后楊千嬅與4丁子高結婚16年，兩人育有兒子丁進諾（Torres），雖然楊千嬅近年主力發展內地市場，但並沒有忽略家庭生活，3年前曾舉家移居上海生活並安排兒子入讀上海耀中國際學校，學費1年28萬人民幣，與陳小春兒子Jasper做同學。

楊千嬅與丁子高結婚多年一直恩愛如初。（IG圖片）

千嬅近年主力發展內地市場，但並沒有忽略家庭生活，3年前曾舉家移居上海生活並安排兒子入讀上海耀中國際學校。（微博）

日前楊千嬅在IG分享了兒子Torres慶祝13歲生日的相片，並留言表示：「Happy birthday to my little prince，感恩！我們願繼續和你做最親的朋友，一起健康快樂地成就更好的自己。」照片中雖然只得Torres半塊面，但仍然看到Torres暴風式成長，更擺脫了一身稚氣，五官標緻比爸爸星味更濃，愈大愈靚仔。楊千嬅間中都會分享家庭照，踏入青春期的Torres身高直逼楊千嬅，而樣貌及輪廓就跟爸爸丁子高非常相似。

Torres已經13歲，愈大愈靚仔！（IG圖片）

新年嘅時候Torres已經同千嬅一樣高，相信現在已經高過媽咪！（IG圖片）

楊千嬅是圈中出名的好媽媽，在今年的賀年全家福中，Torres帶上價值近6萬元的IWC名錶。曾經有網民在上海運動服飾店捕獲兩母子，當時千嬅蹲下為兒子試運動鞋，綁鞋帶又幫忙執鞋盒，窩心又貼地。另外，有指楊千嬅為免Torres學習壓力太大，因而選擇報讀國際學校。