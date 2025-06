樂壇天后13歲兒子暴風式成長目測高過媽咪 愈大愈靚仔勁有星味

現年51歲的樂壇天后楊千嬅與4丁子高結婚16年,兩人育有兒子丁進諾(Torres),雖然楊千嬅近年主力發展內地市場,但並沒有忽略家庭生活,3年前曾舉家移居上海生活並安排兒子入讀上海耀中國際學校,學費1年28萬人民幣,與陳小春兒子Jasper做同學。

楊千嬅與丁子高結婚多年一直恩愛如初。(IG圖片)

千嬅近年主力發展內地市場,但並沒有忽略家庭生活,3年前曾舉家移居上海生活並安排兒子入讀上海耀中國際學校。(微博)

日前楊千嬅在IG分享了兒子Torres慶祝13歲生日的相片,並留言表示:「Happy birthday to my little prince,感恩!我們願繼續和你做最親的朋友,一起健康快樂地成就更好的自己。」照片中雖然只得Torres半塊面,但仍然看到Torres暴風式成長,更擺脫了一身稚氣,五官標緻比爸爸星味更濃,愈大愈靚仔。楊千嬅間中都會分享家庭照,踏入青春期的Torres身高直逼楊千嬅,而樣貌及輪廓就跟爸爸丁子高非常相似。

Torres已經13歲,愈大愈靚仔!(IG圖片)

新年嘅時候Torres已經同千嬅一樣高,相信現在已經高過媽咪!(IG圖片)

楊千嬅是圈中出名的好媽媽,在今年的賀年全家福中,Torres帶上價值近6萬元的IWC名錶。曾經有網民在上海運動服飾店捕獲兩母子,當時千嬅蹲下為兒子試運動鞋,綁鞋帶又幫忙執鞋盒,窩心又貼地。另外,有指楊千嬅為免Torres學習壓力太大,因而選擇報讀國際學校。