林芊妤懷第二胎染色體報告有結果　曾憂BB活不過1歲患創傷後遺

35歲的林芊妤（Coffee）2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯）。2021年林芊妤再懷孕卻不幸流產，本來已打算放棄，至上月28日在社交平台透露懷有四個月身孕，但進行無創胎兒DNA「T21測試」後，發現胎兒「13號染色體異常」（帕陶氏症）出現踩界情况，有可能會導致BB兔唇、多一隻手指、腳趾，或者智力有問題等，甚至小朋友或活不到1歲，令她擔心得在人前爆喊。原本已打定輸數的林芊妤昨晚（7日）在其YouTuber頻道拍片分享最新化驗結果，寶寶患有T13的機率「低於萬分之一」。

Coffee早前宣布懷第二胎。（IG@coffee89921）

但進行無創胎兒DNA「T21測試」後，發現胎兒「13號染色體異常」（帕陶氏症）出現踩界情况。（YouTube@Coffee林芊妤）

Coffee擔心爆喊。（YouTube@Coffee林芊妤）

林芊妤在醫生建議下在美國一家公司再進行檢測，等了兩星期，終於有結果，她說：「報告係好消息，胎兒嘅腦，血管流都冇問題，眼鼻耳身體所有都冇問題。」不過，林芊妤仍有好多憂慮，擔心BB會否在5、6個月後才出現問題，但醫生表示不會，向她解釋：「醫生話唔會，因為基因好早形成咗，冇得改變。呢番話尤如幫我打咗強心針。」而老公得悉結果後，更開心得9秒9錫她一啖。

再搵美國一家公司再進行檢測。（YouTube@Coffee林芊妤）

結果寶寶患有T13的機率「低於萬分之一」。（YouTube@Coffee林芊妤）

不過，林芊妤未有完全心，表示從一位朋友口中得知，對方在懷孕期間沒有做抽羊水檢查，結果孩子出生後才發現染色體出問題，影響成長。所以Coffee原打算在胎兒 17周時進行抽羊水，但當得道抽羊水會存在0.05%早產或流產風險，令她心情忐忑，她說：「做完抽羊水，普通拉筋動作都有風險，所以做完的話，醫生要我乖乖瞓床四星期，唔可以做運動先安全。我到底好唔好等到20周照多次結構，先決定抽唔抽羊水，但等埋報告，胎兒已經24周，會唔會時間又太遲。」

有朋友冇抽羊羊水檢查，結果孩子出生後才發現染色體出問題，影響成長。（YouTube@Coffee林芊妤）

Coffee已懷孕4個多月，明顯見肚。（YouTube@Coffee林芊妤）

Coffee已懷孕4個多月，明顯見肚。（YouTube@Coffee林芊妤）

驗測結果，胎兒各樣發展正常。（YouTube@Coffee林芊妤）

由於過度憂慮，Coffee坦言出現創傷後遺，她說「正常收到美國嗰份報告係開心，但係我唔敢開心，唔覺得自己冇事，離唔開嗰個陰影，當兩份報告都話有灰色地帶，一直嘅擔心，對我原來創傷太大。呢個驚係會去到生BB一刻為止。」但她感激網民留言正面及鼓勵，續說：「直至呢刻，我會懷住呢個孩子，唔會放棄。除非最後決定抽羊水，而結果又唔好的話。」今日（8）她亦有在IG分享最近照片，穿上白色瑜伽裝，腹部明顯隆起，開心寫道：「現在⋯終於可以放這位小寶寶出來跟大家見面啦！」

Coffee開心分享。（IG@coffee89921）

挺胸收腹重要。（IG@coffee89921）

放鬆，已經見肚。（IG@coffee89921）

放鬆，已經見肚。（IG@coffee89921）

得知第二胎正常，老公錫咗一啖。（IG@coffee89921）