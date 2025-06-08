林芊妤Coffee懷第二胎疑有異常　坦承患產前抑鬱：覺得自己唔OK

現年35歲的林芊妤（Coffee）2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯），2021年透露自己不幸流產。早前Coffee在社交平台透露懷孕4個月，然而她在YouTube的影片透露BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，要數度停下來整理情緒。其後Coffee再更新情況，表示找了另一間有權威的美國再次檢查，報告有新轉機。



林芊妤今日在社交平台發文表示自己再次懷孕。

Coffee表示，即使最後兩份報告的結果都不理想，她仍然會等到羊膜穿刺後再作決定。她也希望能有奇蹟出現。（YouTube@Coffee林芊妤）

今日（08/6）Coffee出席活動時，就在訪問中分享最新情況。「所有嘢都好快，可能都係呢兩個禮拜內嘅事，後尾我又check咗美國嗰份（報告）睇吓有冇事，其實出到嚟好靚嘅，咁但係我個人就好似未定落嚟，但係醫生都話抽唔抽羊水係自己決定。」

林芊妤Coffee帶囝囝翟德彥（伯伯）一齊出席活動。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee透露BB的最近情況。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee透露BB的最近情況。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee同囝囝翟德彥（伯伯）真係好sweet。（陳順禎 攝）

Coffee表示，其實報告顯示幾乎可以肯定BB沒有相關問題，但抽羊水亦有風險，說道：「抽羊水有機會令BB早產，佢（醫生）話我唔係一個好叻嘅人，唔係好叻『陀仔』。因為我第一胎已經有胎盤前置同不停出血，呢一胎都係不停有出血現象，所以醫生都比較擔心。」她表示，醫生和老公都不建議她為了檢查而冒風險抽羊水，所以又再做了一次檢查。「下個禮拜一就會有結果，我而家又返到去矛盾個心情，我相信我呢個矛盾嘅心情都會去到生（BB）為止。」

林芊妤Coffee表示，睇完美國公司的檢查報告後放心不少。（陳順禎 攝）

訪問中，她坦承覺得自已有少少「驚恐症」：「我覺得我有少少，因為我唔發覺，但係當我睇到（YouTube）留言，佢哋都會擔心我係咪有少少產前抑鬱，已經有少少嗰種，覺得自己唔OK，都真係嘅，因為我會無啦啦揸車會喊，可能會做做吓嘢，個人out focus會諗，即係我會無啦啦流眼淚。我覺得係一個先兆，咁所以我自己都應該去stop呢件事，雖然我好想佢stop，其實我一路都冇發洩出嚟，因為我唔想身邊嘅人擔心，所以當我拍片嘅時候喊，我自己都不能理解。」Coffee也表示，其實囝囝翟德彥也會擔心她流淚，會喊。他似是意會到媽媽的心情，訪問時突然走入鏡與媽媽親吻了一下，十分之sweet。

林芊妤Coffee坦承，覺得自己有產前抑鬱傾向。（陳順禎 攝）

問及會不會因為心理健康而去睇心理醫生，她就回答：「咁我又唔會，我覺得我前排有少少，但係我本身係一個開朗嘅人，我係一個好硬淨嘅人，所以我覺得自己發覺到，呢個係因為荷爾蒙帶嚟嘅問題，而呢個報告又帶嚟嘅問題，所以導致有咁嘅諗法。我知道，我有呢個信心， BB再check埋嘅時候就會再安心啲，我個情況就會好啲。」她坦言，認為有BB之後，因為荷爾蒙帶來的情緒轉變是正常的。

林芊妤Coffee坦承，覺得自己有產前抑鬱傾向，不過她認為只是荷爾蒙影響心情。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee坦承，覺得自己有產前抑鬱傾向，不過她認為只是荷爾蒙影響心情。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee和囝囝翟德彥（伯伯）。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee和囝囝翟德彥（伯伯）。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee和囝囝翟德彥（伯伯）。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee出席活動。（陳順禎 攝）

林芊妤Coffee出席活動。（陳順禎 攝）

Coffee林芊妤。（IG@coffee89921）

Coffee林芊妤與澳洲支持者在大草地上齊做瑜珈。（IG：@coffee89921）

Coffee一向狀態完美！（IG/@coffee89921）