影壇新貴甘願做小天后女友助手　粉絲遞禮物竟認唔出好尷尬

女團COLLAR的邱彥筒（Marf）堪稱當今新一代的全能藝人，早前在Coldplay演唱會上擔任暖場嘉賓，表現獲激讚，主演劇集《那年盛夏我們綻放如花》及《哪一天我們會紅》亦獲得好評，成為天后指日可待。而她事業愛情兩得意，自從公開與演員林家熙（Locker）拍拖後，愈愛愈高調，亦不時在社交平台放閃，跳情侶舞等等，Fans亦似乎相當受落。

COLLAR的邱彥筒（Marf）堪稱當今新一代的全能藝人，成為天后指日可待。（IG@_marifemarife_）

早前在Coldplay演唱會上擔任暖場嘉賓，表現獲激讚。（資料圖片）

Marf主演劇集《哪一天我們會紅》亦獲得好評。（IG@_marifemarife_）

Marf自從公開與演員林家熙（Locker）拍拖後，愈愛愈高調，亦不時在社交平台放閃，跳情侶舞等等，粉絲也十分受落。（IG@_marifemarife_）

將於11日踏入23歲的Marf，獲歌迷舉行生日應援活動，而她本人亦有去現場打卡。有粉絲就分享其中一件小插曲，透露當時有朋友想送禮物畀Marf，而Marf回應：「將啲嘢畀我『助手』啦。」之後又有另一位朋友想送禮物，發文者就說：「不如畀佢助手拎住啦……」而抬頭一看，這位「助手」竟然就是Locker！發文者表示好尷尬，但就深深感受到，Locker對女友很好，祝他們幸福，並補充說：「佢係好似（工作人員）呀, 完全無氣場, 放到好低 ... 我望咗 3 次先認到佢 ...我同人講佢係 Locker, 啲人仲話唔係佢 ... 好嘢 好嘢 ... 👍🏻👍🏻👍🏻」

Marf出席粉絲舉辦的應援活動，獲男友Locker做「助手」，但發文者就指自己最初真的認不出對方。（Threads@callcallcall_collar）

相中所見，Marf仔細睇市集產品時，Locker默默在她身後，另外有網民拍低Marf與Fans交談時，Locker從後悄悄幫她影相的畫面，坦言好有愛。粉絲都祝福二人，留言：「一直都覺得佢哋好sweet, 差不多日日都一齊，佢哋要開工都會開工前攝時間去飲咖啡🥹 Locker應該係一個好男人，當然Marf 都係好女仔」、「我上次擺檔佢哋嚟我嗰度我都見到佢哋好sweet呀 佢喺我度睇啱嘢買嘢嘅時候都會問Locker意見 好sweet 佢哋仲好nice添🥰」、「黐線佢完美地Cosplay咗工作人員」、「Locker 飾演 助手」而雖然從今次事件望落似女尊男卑，不過另有網民就透露，其實平時Marf都會陪Locker練波，所以二人的確好Sweet。

Marf現身市集出席粉絲舉辦的生日應援活動。（Threads@callcallcall_collar）

Marf現身市集出席粉絲舉辦的生日應援活動。（Threads@callcallcall_collar）

男友Locker化身助手，在身後幫Marf影相。（Threads@callcallcall_collar）

粉絲都覺得非常有愛，大讚Locker是好男友。（Threads@ashleyfok）

網民指他們好sweet。（Threads）

網民都認同Locker完美隱身，指他Cosplay助手Cosplay得十分成功。（Threads）

現為天下一旗下演員的Locker除了演出過《焚城》、《誤判》等，並成為「試當真」試玩毛台柱、建立識玩及暖男形象外，他與譚耀文主演的《拼命三郎》亦即將上畫，他飾演拳手，戲份頗重。

Locker（左一）在《焚城》飾演消防員。（資料圖片）