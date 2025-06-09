TVB準視帝自爆冇工開轉行做歌手　全力湊仔獲網民大讚好爸爸

袁偉豪近年來在演藝事業上出現了明顯的轉變，據他本人透露，自己在2025年將沒有新劇推出，更笑言「已經沒有存貨了」，這代表他暫時未有電視劇作品與觀眾見面。事實上，袁偉豪近年被指在TVB的曝光率大減，由過往「一年一劇」減至近年「兩年一劇」，甚至被形容為「被TVB忽視長達五年」。雖然如此，他並未完全淡出幕前，仍有參與綜藝活動及公益表演，並積極投身音樂創作，最近更透露寫了不少新歌交給唱片公司。

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪坦言，現時把更多時間放在家庭及音樂上，尤其照顧兒子和收藏結他，生活重心有所轉移。雖然近年工作量減少，但這反而讓他有更多時間陪伴家人。他會親自帶兒子到公園遊玩，參與親子活動，並陪伴兒子學習新事物，享受天倫之樂。他認為，能夠見證兒子成長的每一個階段，是人生中最珍貴的經歷。此外，袁偉豪亦不時與兒子一起彈結他、聽音樂，將自己的興趣與孩子分享，促進父子間的感情。

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌。（IG：@yogooloo）

最近袁偉豪老婆張寶兒拍下他們父子一同遊的片段，見到袁偉豪帶著兒子東奔西跑， 親自落場帶他玩瀡滑梯、盪鞦韆等等遊戲，即使已經大汗淋漓，亦沒有半點不耐煩的樣子， 非常有父愛。

一齊盪鞦韆。（片段截圖）

一齊盪鞦韆。（片段截圖）

玩埋彈彈床。（片段截圖）

一齊玩瀡滑梯。（片段截圖）

一齊玩瀡滑梯。（片段截圖）