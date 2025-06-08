女神配對計劃｜純情男暗戀李芷晴慘食檸檬　《愛回家》靚仔亂入

TVB戀愛綜藝節目《女神配對計劃》，為5位「女神」李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀公開揀男朋友！今日（08/6）播出首集！節目中出現不少筍盤令「女神」們心心眼，除了John哥姜大衛兒子「細John」姜卓文獲關嘉敏揀中外，要特別提及其中兩段「愛情故事」。



純情男鍾情李芷晴慘食檸檬。（《女神配對計劃》截圖）

其中一位290號，同是TVB藝人的周嘉全。他在節目中表示，自己一早就喜歡上李芷晴，有一次在地鐵中相遇後，李芷晴告訴他：「要去搵男朋友。」自始他就只敢將對李芷晴的感覺埋藏在心裏面而不敢表白。

純情男鍾情李芷晴慘食檸檬（《女神配對計劃》截圖）

同公司藝人周嘉全表示自己暗戀李芷晴，只敢送畫表達愛意。（《女神配對計劃》截圖）

聽到葉蒨文眼濕濕。（《女神配對計劃》截圖）

他也表示，只敢籍機送了一幅李芷晴的畫作給她。李芷晴表示，一直都當他是朋友，「有少少friendzone咗」。這個單戀的愛情故事，令葉蒨文感動得眼濕濕。可惜，直至最後一秒李芷晴都沒有按下「心動燈掣」，周嘉全慘被拒絕。

同公司藝人周嘉全表示自己暗戀李芷晴，只敢送畫表達愛意。（《女神配對計劃》截圖）

不過李芷晴就表示：「需要時間消費一下。」（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全慘食檸檬。（《女神配對計劃》截圖）

大家都估到係曾展望。（《女神配對計劃》截圖）

大家都估到係曾展望。（《女神配對計劃》截圖）

另一個「戀愛故事」則有較好的開始。一位TVB男藝人登上節目，向葉蒨文表示：「因為唔想你俾人追走，所以我嚟追你。」幕簾未打開，甚至他開口時，葉蒨文已經猜到幕後的人是曾經合作拍劇的曾展望（GM）。幕簾一打開，他就表示自己與林子祥同一日生日。

葉蒨文曾表示曾展望是她的理想型。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望公開追求葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文問：「你分唔分到我同Candy嘅分別？」曾展望就回答：「Candy係比較小女孩啲，而你係時尚新女性。」成功取得葉蒨文的歡心。

睇嚟葉蒨文好欣賞曾展望。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文和曾展望在《愛・回家之開心速遞》曾經有感情線。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文和曾展望在《愛・回家之開心速遞》曾經有感情線。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文和曾展望在《愛・回家之開心速遞》曾經有感情線。（《女神配對計劃》截圖）

下一集！Babyface！（《女神配對計劃》截圖）

下一集！Babyface！（《女神配對計劃》截圖）

點擊下圖睇首集其餘參加者