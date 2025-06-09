女神配對計劃｜「愛回家女神」戰鬥格登場　騷長腿低頭即見好身材

TVB戀愛綜藝節目《女神配對計劃》，為5位「女神」李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀公開揀男朋友！昨日（08/6）播出首集！節目中出現不少筍盤令「女神」們心心眼，同樣地，「愛回家女神」葉蒨文（Sophie）的衣着也成為網民焦點。



4位「女神」都有興趣。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示心動。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示心動。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示心動。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示心動。（《女神配對計劃》截圖）

呢個又唔錯喎。（《女神配對計劃》截圖）

節目中她穿上一件Tube Top綁帶上衣加外套，粉紅小短裙大騷長腿，相當之「戰鬥格」！其中一幕，4位「女神」均表示對同一位男性有興趣，而最終這位男性選擇了葉蒨文。節目中，葉蒨文一副勝利者姿態，講到自己很少暗戀男性，說：「因為我鍾意嘅男仔都會鍾意我。」低頭掩嘴的笑。

男參加者反方向揀葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

男參加者反方向揀葉蒨文。（《女神配對計劃》截圖）

低頭見葉蒨文好身材。（《女神配對計劃》截圖）

去年《萬千星輝賀台慶2024》兩人已經有「愛火花」。（資料圖片）

去年《萬千星輝賀台慶2024》兩人已經有「愛火花」。（資料圖片）

（左起）李芷晴、葉蒨文及邵初（葉志明攝）

「愛回家Candy」葉蒨文（Sophie）衣着唔會話好誇張，但係「性感度」總是恰到好處。（資料圖片）

葉蒨文加入TVB後工作不斷。（IG：@sophieysm）

葉蒨文（Sophie）自入行以來以靚樣長腿上位。（IG：@sophieysm）

葉蒨文（Sophie）自入行以來以靚樣長腿上位。（IG：@sophieysm）

葉蒨文早前獲封為「TVB」最靚女藝員。（IG@sophieysm）

葉蒨文（Sophie）自入行以來以靚樣長腿上位。（IG：@sophieysm）

《愛回家》Candy葉蒨文一個人去迪士尼。（IG@sophieysm）