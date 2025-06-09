Energy新歌《馬上去》比《星期五晚上》跳16蹲更瘋　再創洗腦巔峰

「最殺唱跳男團」Energy去年時隔20年的強勢回歸樂壇引起極大迴響，除了北高雙蛋演唱會場場秒殺外，更締造出2024年最洗腦神曲《星期五晚上》引發全民E16蹲熱潮，讓Energy再度成為家喻戶曉的全民偶像；而今年Energy入圍第36屆金曲獎最佳演唱組合獎，也憑藉著《星期五晚上》入圍年度歌曲獎的肯定！2025年Energy將持續燃燒，繼3月底發行青春活力的單曲《同病相戀》，近期再發行超殺舞曲《馬上去》，昨日MV上線，Energy化身五種職業，讓躺平不再流行、腦袋徹底開機，想做什麼就讓他們「E馬當先」！而MV一上線粉絲紛紛馬上去聽，更有粉絲發現：「《星期五晚上》是下班歌，《馬上去》就是上班代表歌曲，跟Energy一起上班好歡樂啊！」從上班到下班都有Energy的活力陪伴！

Energy新單曲〈馬上去〉開創新舞蹈挑戰「馬上舞」展現馬兒奔馳的速度感。(公關提供)

Energy2025年將持續燃燒！新專輯快馬加鞭準備中。(公關提供)

《馬上去》由「破億神曲製造機」蕭秉治擔綱作詞、作曲，陳星翰聯手鄭人豪製作，以派對舞曲為基底融入90s Eurodance曲風，打造出全新Energy舞曲樣貌，節奏、速度、正能量爆發，萬事「馬上去」就能馬到成功！這次在歌曲正式發行前，Energy的社群網站上充斥著「五駿馬」，獵奇感十足的五匹馬也讓粉絲們紛紛猜測哪位成員對應上哪一匹馬，掀起滿滿討論。

Energy《馬上去》MV各個戲精上身 展現幽默詼諧一面。(公關提供)

Toro化身浮誇大老闆 一有商機馬上去搶攻。(公關提供)

《馬上去》MV由《星期五晚上》的MV導演彭道森執導，Energy與團隊從天未亮開始準備，直至隔天天亮才收工，歷經25小時的拍攝，打造出亮點不間斷的《馬上去》MV。MV中Energy除了帥氣登場外，更放飛自我展現詼諧演技：書偉飾演敏捷救火的消防弟兄，一有狀況馬上去排除；坤達飾演料理神手的五星大廚，一有餐點需求馬上去做菜；阿弟飾演帥氣快速的美食外送員，接到訂單馬上去不讓顧客肚子餓！Toro在MV中飾演浮誇大老闆，他更為了角色自備「金牙」登場，而牛奶則飾演浮誇大老闆的特務保鑣保護Toro的安全，這也讓Toro爽喊：「你當了20年團長，終於要當我的屬下了！」這次Energy化身為各行各業，更希望每個人都能不受年齡、性別等任何限制，想做什麼就做什麼，也替每位堅守崗位、為自己與彼此努力、使命必達的所有人致敬。

牛奶化身特務保鑣 一有情況馬上去保護。(公關提供)

坤達化身五星主廚 料理神手馬上去做菜。(公關提供)

Energy繼《星期五晚上》E16蹲後，《馬上去》又再準備「腳骨勇健」力作，推出Energy「馬上舞」，由Energy特別設計舞蹈，表情保持帥氣態度，腿部動作表現如馬兒奔騰般迅速飛馳！而這次他們也特別將舞蹈設計得更簡單俐落，希望讓全年齡的歌迷都能輕鬆上手，歡迎各行各業挑戰「馬上舞」，一路可以跳到明年馬年尾牙秀，現在就準備馬上去練習！Energy近期正快馬加鞭地準備新專輯的錄製與拍攝，《馬上去》的釋出也為新專輯預熱，接下來將有更多不同面向的Energy，再掀起全民EG熱潮。

阿弟化身神速外送員 一有訂單馬上去送達。(公關提供)