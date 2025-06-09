譚詠麟愛將被爆只係劉德華替代品　私下人品曝光被點評欠缺呢樣嘢

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》的參賽者趙浚承（Gary），雖然三甲不入，但他人氣因而急升，更收獲了大批粉絲。38歲的趙浚承除了是前男團Square的成員，亦是明星足球隊成員，他更獲得譚詠麟的喜愛，是譚詠麟的「愛將」，趙浚承比賽時更在明星足球隊中得到隊友的大力支持。

趙浚承雖然三甲不入，但他人氣因而急升，更收獲了大批粉絲。。（葉志明 攝）

38歲的趙浚承除了是前男團Square的成員，亦是明星足球隊成員，他更獲得譚詠麟的喜愛，是譚詠麟的「愛將」。(影片截圖)

日前明星足球隊接受影片頻道訪問，談他們對趙浚承的感覺。譚詠麟坦言早年趙浚承其實只是劉德華的替代品：「我識佢冇十年都有八載，我嗰陣做咗隻叫《欣賞》嘅碟，跟住就做巡迴。隻碟係同人合唱，我一個人唱唔到兩把聲，咁就搵Gary嚟，代替華仔、孫楠，總之我喺tour要唱嘅歌……佢就代替我對手。」

日前明星足球隊接受影片頻道訪問，談他們對趙浚承的感覺。(影片截圖)

日前明星足球隊接受影片頻道訪問，談他們對趙浚承的感覺。(影片截圖)

日前明星足球隊接受影片頻道訪問，談他們對趙浚承的感覺。(影片截圖)

明足球隊成員譚詠麟、陳友、黃日華都覺得趙浚承是有實力的，但就指他欠缺自信心，而譚詠麟就覺得他是可以的：「佢有佢嘅基本功，但佢嘅信心係要加強。因為佢可能離開咗娛樂圈都耐，佢有一定實力，只不過要將佢收埋好耐嗰啲細胞激活返佢，咁就得喇！」

明足球隊成員譚詠麟、陳友、黃日華都覺得趙浚承是有實力的，但就指他欠缺自信心。(影片截圖)

明足球隊成員譚詠麟、陳友、黃日華都覺得趙浚承是有實力的，但就指他欠缺自信心。(影片截圖)

陳友則大讚趙浚承是《中年好聲音3》中最靚仔的選手，而吳家樂就大爆趙浚承真實人品。吳家樂表示：「球場上嘅表現呢，其實佢有咁嘅身形，佢有力度，但佢偏斯文。因為球場係個易受傷嘅地方，如果你一縮一讓，好易令自己被整親。」吳家樂覺得趙浚承不想弄傷他人，所以經常忍讓。

吳家樂就大爆趙浚承真實人品。(影片截圖)