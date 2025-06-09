潛淵劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《潛淵》陸劇又名近代革命，有袁帥作為編劇，王逸偉為執導，由黃曉明、張佳寧、於謹維、菅韌姿、艾曉琪、李強、於洋領銜主演的一套以潛淵懸疑為題材的電視劇。黃曉明回歸電視劇，再次出演特工，搭擋闊別間諜劇十年女主角張佳寧，不知會擦出怎樣的火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《潛淵》電視劇情大綱

1940年上海孤島時期，中共地下黨員梁朔（黃曉明 飾）在執行「潛淵計劃」時，遭日軍設局伏擊，頭部重傷昏迷，醒來後在深山暴雪中因傷失憶。他被汪偽76號誤認為「行動處處長」，卻因失憶忘了自己真正的身份是代號「清霜」的共產黨員，連他自己也渾然不知，梁朔循著線索抵達上海，卻落入日軍圍捕，他開始懷疑自己是軍統人員。同時，日汪政府即將聯合舉行「和平共榮大會」，一批被日方拘禁的勞工岌岌可危，黨就制定了「潛淵計劃」，要趁大會召開之時營救勞工，但在此關鍵時刻，負責執行計劃的地下黨員「清霜」卻失蹤了⋯⋯

梁朔一邊尋找自己的身份，一邊周旋在日本人、76號、軍統之中，身心俱疲。然而，他意外救了電報高手謝念慈（張佳寧 飾），成為恢復記憶的關鍵，兩人並肩經歷生死考驗，並在黨的協助下，梁朔的記憶逐漸喚醒，發現自己正是「清霜」！他堅持紅色信仰重返76號，發現一份塵封十多年的日諜名單即將在大會上啟用，為了達成「潛淵計劃」，梁朔團結愛國力量，成功瓦解日方陰謀，解救了幾千名難民。

《潛淵》播出時間｜最新追劇日曆

《潛淵》電視劇幾時播?潛淵一共有40集，由騰訊視頻、芒果TV首播，6月9日20:00起，芒果TV、騰訊視頻會員首日更3集，會員不斷更，SVIP搶先看1集；6月9日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

电视剧潜渊@Weibo

《潛淵》演員人物關係圖

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《潛淵》演員

黃曉明 飾 梁朔/清霜

失憶特工，憑信念找回真正記憶和身份

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張佳寧 飾 謝念慈

以女歌手身份掩飾的情報員，直爽勇敢

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於謹維 飾 陸西間

反派，冷血狠心

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菅紉姿 飾 江飛曼