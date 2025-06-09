千禧頂流女神拍綜藝近距離生圖曝光 皮膚發光全身零贅肉驚訝網民

現年42歲的蔡卓妍（阿Sa）近年長駐內地發展，經常亮相綜藝節目，深受內地觀眾喜愛，圈粉無數。日前有忠實粉絲捕獲阿Sa拍攝綜藝，在無濾鏡的鏡頭下，阿Sa皮膚光滑，打扮青春，凍齡力驚人，極佳狀態掀起網民熱議。

蔡卓妍。（IG圖片）

阿Sa是圈中有名的凍齡女神。（IG圖片）

日前有粉絲捕獲阿Sa拍攝綜藝，當日阿Sa穿上白色露肩低胸上衣及牛仔褲，看到在場粉絲都逐一揮手，非常親民。粉絲事後將片段分享到社交網，並留言表示：「臉超級小 非常精致，就是拍出來覺得還好，但近距離看本人目瞪口呆的地步，終於理解了多年以前看到工作人員說Sa 明明肉眼看很漂亮，拍出來就還好，其實我也看過幾次，但這次看就是特別漂亮，其次，她性格真的很可愛啊，我42歲的老idol根本就是24歲，萌神乖得不得了，講話軟軟糯糯的，耳朵都酥了，最後，不影響工作的情況下會回應粉絲的每一個愛意，隨時偷摸揮手，情緒價值拉滿，一路看到的路人沒有一個不感嘆阿Sa 狀態太好了」。

日前有粉絲捕獲阿Sa拍攝綜藝。（小紅書）

身材勁Fit！（小紅書）

阿Sa狀態完全唔似42歲！（小紅書）

全身零贅肉！（小紅書）

超凍齡！（小紅書）

有大批網民看到片段後，都大讚阿Sa的狀態完全不似42歲：「她真的好少女 好美 說話也好聽」、「愛死她」、「超近距離太美了」、「臉真的好小」、「怎麽還和個小姑娘一樣」、「路過的人都驚呆了」、「她的眼睛，閃動耀眼光芒」、「無論什麽時候都是頂流」、「最喜歡聽她講話了，聲音好好聽」。